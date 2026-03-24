Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

2026. március 24., 14:182026. március 24., 14:18

A tárcavezető egy keddi szakmai eseményen felidézte, hogy a súlyos égési sérülteket kezelő három központ munkálatai 2022-ben kezdődtek el, és a temesvári, valamint a marosvásárhelyi létesítményeket valószínűleg már idén nyáron használatba adják.

A bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórház udvarán épülő harmadik központ munkálatainál volt némi csúszás, de behozzák a késést. Jelenleg az épület negyedik emeletén dolgoznak, és a becslések szerint jövő tavaszra ott is végeznek a munkálatokkal – írja az Agerpres hírügynökség Rogobete nyilatkozatára hivatkozva.

A miniszter beszámolt arról is, hogy hétfői brüsszeli látogatása alkalmával felkereste az ottani katonai kórházat, amely Európa legnagyobb és legkorszerűbb súlyos égési sérültekkel foglalkozó központja. Rogobete szerint a kórház képviselői vállalták, hogy meglátogatják majd a temesvári és a marosvásárhelyi központokat, és

segítenek az itteni szakembereknek a tevékenység megszervezésében.

Az együttműködés keretében a romániai orvosi csapatok is felkeresik a brüsszeli kórházat, hogy a különféle ellátási protokollokról és standardokról tájékozódjanak. „Az infrastruktúra mellett szükségük van még egy alapvető dologra, amelyet sajnos gyakran figyelmen kívül hagynak: fegyelemre, a mozdulatok fegyelmezettségére, gesztusnyelvre” – fogalmazott a miniszter.

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Székelyhon

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Székelyhon

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Székely Sport

Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Krónika

Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Székely Sport

Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

2026. március 24., kedd

Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

2026. március 24., kedd

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 22., vasárnap

Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

2026. március 22., vasárnap

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

2026. március 22., vasárnap

Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

2026. március 22., vasárnap

Négy autó ütközött Marosvásárhelyen – egy sávon halad a forgalom

Közúti baleset történt vasárnap kora délután Marosvásárhelyen. A Dózsa György úton négy személygépkocsi ütközött össze.

2026. március 22., vasárnap

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

2026. március 21., szombat

Lángol az aljnövényzet a Maros megyei Székes közelében

Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.

