Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

A tárcavezető egy keddi szakmai eseményen felidézte, hogy a súlyos égési sérülteket kezelő három központ munkálatai 2022-ben kezdődtek el, és a temesvári, valamint a marosvásárhelyi létesítményeket valószínűleg már idén nyáron használatba adják.

A bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórház udvarán épülő harmadik központ munkálatainál volt némi csúszás, de behozzák a késést. Jelenleg az épület negyedik emeletén dolgoznak, és a becslések szerint jövő tavaszra ott is végeznek a munkálatokkal – írja az Agerpres hírügynökség Rogobete nyilatkozatára hivatkozva.

A miniszter beszámolt arról is, hogy hétfői brüsszeli látogatása alkalmával felkereste az ottani katonai kórházat, amely Európa legnagyobb és legkorszerűbb súlyos égési sérültekkel foglalkozó központja. Rogobete szerint a kórház képviselői vállalták, hogy meglátogatják majd a temesvári és a marosvásárhelyi központokat, és