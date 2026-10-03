Lakóház gyulladt ki Székelybóson

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Fotó: Olti Angyalka
Tűz ütött ki egy lakóházban szombaton a Maros megyei Székelybóson.
A marosvásárhelyi tűzoltóság két oltóautóval, egy vízszállító tartálykocsival és a SMURD mentőmotorjával vonult a Koronka községhez tartozó településre.
A tűz a mintegy 100 négyzetméteres lakóház egészét érinti. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén és eloltásán.
Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.
Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.
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Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.
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Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.
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