Lakóház gyulladt ki Székelybóson

2026. október 02., péntek

Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult

Néhány óra leforgása alatt két medvét is elütöttek Maros megyében. Az első ütközés után a nagyvad elszaladt, a második balesetben azonban a medve a helyszínen elpusztult – közölte pénteken a Maros megyei rendőrség.