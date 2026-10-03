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Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt

Archív • Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

Archív

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

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A fővárosi csendőrség 50 szabálysértési bírságot szabott ki és két büntetőeljárást kezdeményezett a nyilvános rendezvények megszervezését és lebonyolítását szabályozó törvény megszegése miatt Călin Georgescu támogatói ellen, akik a bukaresti központi fogda épülete előtt tüntetnek napok óta.

Székelyhon

2026. október 03., 18:132026. október 03., 18:13

Călin Georgescu kedd óta a főváros fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.

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A csendőrség szombati közleménye szerint a központi fogda környékén gyülekező személyek miatt a rendfenntartók intézkedéseket léptettek életbe a közbiztonság fenntartása, a fogdához vezető utak szabadon tartása, illetve a környéken lakók zavartalan közlekedése érdekében.

Kedd óta a csendőrök 50 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 51 800 lej értékben

a társadalmi együttélés szabályainak megsértése, valamint garázdaság miatt. Ugyanakkor egy büntetőeljárást kezdeményeztek veszélyes tárgyak viselése vagy jogtalan használata miatt, illetve egy másikat hatósági közeg bántalmazása miatt.

A hatóságok által szankcionált tüntetők egyike a „dák zászlós” néven ismert Cezar Avrămuță, akit az ügyészek 24 órára őrizetbe vettek egy csendőr bántalmazása miatt. Az incidens péntek este történt a fővárosi központi fogda előtt – idézi a csendőrség közleményét az Agerpres.

Belföld
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