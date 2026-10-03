Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt

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Fotó: Radu Tuţă/Agerpres
A fővárosi csendőrség 50 szabálysértési bírságot szabott ki és két büntetőeljárást kezdeményezett a nyilvános rendezvények megszervezését és lebonyolítását szabályozó törvény megszegése miatt Călin Georgescu támogatói ellen, akik a bukaresti központi fogda épülete előtt tüntetnek napok óta.
Călin Georgescu kedd óta a főváros fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.
A csendőrség szombati közleménye szerint a központi fogda környékén gyülekező személyek miatt a rendfenntartók intézkedéseket léptettek életbe a közbiztonság fenntartása, a fogdához vezető utak szabadon tartása, illetve a környéken lakók zavartalan közlekedése érdekében.
a társadalmi együttélés szabályainak megsértése, valamint garázdaság miatt. Ugyanakkor egy büntetőeljárást kezdeményeztek veszélyes tárgyak viselése vagy jogtalan használata miatt, illetve egy másikat hatósági közeg bántalmazása miatt.
A hatóságok által szankcionált tüntetők egyike a „dák zászlós” néven ismert Cezar Avrămuță, akit az ügyészek 24 órára őrizetbe vettek egy csendőr bántalmazása miatt. Az incidens péntek este történt a fővárosi központi fogda előtt – idézi a csendőrség közleményét az Agerpres.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a PSD által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.
Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.
Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.
Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.
Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.
Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.
Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.
Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.
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