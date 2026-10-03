Idős férfit gázolt halálra a vonat egy dél-romániai állomás közelében

2026. október 03., szombat

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések

Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.