Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban

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Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki a Mezőcsávás községhez tartozó Galambod településen csütörtökön hajnalban, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
A marosvásárhelyi tűzoltókat reggel 5 óra 40 perc körül riasztották a helyszínre.
Két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel szálltak ki, a beavatkozásban a mezőcsávási önkéntes tűzolság is részt vett.
A lángokat sikerült megfékezni és eloltani, ezt követően a tűzoltók a tűzeset következményeinek felszámolásán dolgoztak – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
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