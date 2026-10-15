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Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tűz ütött ki a Mezőcsávás községhez tartozó Galambod településen csütörtökön hajnalban, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Székelyhon

2026. október 15., 10:122026. október 15., 10:12

A marosvásárhelyi tűzoltókat reggel 5 óra 40 perc körül riasztották a helyszínre.

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Két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel szálltak ki, a beavatkozásban a mezőcsávási önkéntes tűzolság is részt vett.

A tűz mintegy 30 négyzetméteren pusztított.

A lángokat sikerült megfékezni és eloltani, ezt követően a tűzoltók a tűzeset következményeinek felszámolásán dolgoztak – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Marosszék Tűzeset
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