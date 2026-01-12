A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.

A Maros és a Hargita megyei rendőrségek a közlekedésrendészeti igazgatóság koordinálásával váltásos rendszerben tartottak megelőző jellegű akciót a 15-ös számú országúton vasárnap. Amint arról korábban beszámoltunk, az akció során közel 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki Hargita megyében.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Maros megyében ugyancsak számos alkalommal bírságoltak a hatóságiak az akció során, ugyanakkor pozitív, hogy bár