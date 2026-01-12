Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.

Székelyhon

2026. január 12., 16:462026. január 12., 16:46

2026. január 12., 16:472026. január 12., 16:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros és a Hargita megyei rendőrségek a közlekedésrendészeti igazgatóság koordinálásával váltásos rendszerben tartottak megelőző jellegű akciót a 15-ös számú országúton vasárnap. Amint arról korábban beszámoltunk, az akció során közel 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki Hargita megyében.

korábban írtuk

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Maros megyében ugyancsak számos alkalommal bírságoltak a hatóságiak az akció során, ugyanakkor pozitív, hogy bár

102 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, ittas járművezetést nem állapítottak meg.

Mindazonáltal 7 vezetői engedélyt és 8 forgalmi engedélyt bevontak, valamint egy rendszámtábla-párt is visszatartottak. A Román Gépjármű-nyilvántartó Hatóság (RAR) közreműködésével 35 jármű műszaki állapotát is ellenőrizték.

Hirdetés

A rendőrök két megelőző jellegű tájékoztató akciót is tartottak Gernyeszegen, azon az útszakaszon, ahol 2024. november 3-án négy ember vesztette életét súlyos közlekedési balesetben. Az ellenőrzések során a közlekedőket megállították, és tájékoztatták a szabályszegések következményeiről, valamint az ezzel járó veszélyekről. Ennek részeként 500 tájékoztató szórólapot osztottak ki a 15-ös országúton történt súlyos balesetek főbb okairól.

korábban írtuk

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.

Maros megye Marosszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Barabássy-kúria: romjaiból újult meg, továbbra is őrzi Héderfája legtekintélyesebb lakójának örökségét
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Székelyhon

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Székelyhon

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Székely Sport

Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Barabássy-kúria: romjaiból újult meg, továbbra is őrzi Héderfája legtekintélyesebb lakójának örökségét
Krónika

Barabássy-kúria: romjaiból újult meg, továbbra is őrzi Héderfája legtekintélyesebb lakójának örökségét
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Székely Sport

Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak Maros megyében az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen

Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást

Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
Hirdetés
2026. január 10., szombat

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak

Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
2026. január 10., szombat

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban

A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában

Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!