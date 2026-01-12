Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.
2026. január 12., 16:462026. január 12., 16:46
2026. január 12., 16:472026. január 12., 16:47
A Maros és a Hargita megyei rendőrségek a közlekedésrendészeti igazgatóság koordinálásával váltásos rendszerben tartottak megelőző jellegű akciót a 15-ös számú országúton vasárnap. Amint arról korábban beszámoltunk, az akció során közel 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki Hargita megyében.
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Maros megyében ugyancsak számos alkalommal bírságoltak a hatóságiak az akció során, ugyanakkor pozitív, hogy bár
Mindazonáltal 7 vezetői engedélyt és 8 forgalmi engedélyt bevontak, valamint egy rendszámtábla-párt is visszatartottak. A Román Gépjármű-nyilvántartó Hatóság (RAR) közreműködésével 35 jármű műszaki állapotát is ellenőrizték.
A rendőrök két megelőző jellegű tájékoztató akciót is tartottak Gernyeszegen, azon az útszakaszon, ahol 2024. november 3-án négy ember vesztette életét súlyos közlekedési balesetben. Az ellenőrzések során a közlekedőket megállították, és tájékoztatták a szabályszegések következményeiről, valamint az ezzel járó veszélyekről. Ennek részeként 500 tájékoztató szórólapot osztottak ki a 15-ös országúton történt súlyos balesetek főbb okairól.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
Összesen 793 tűzesetet regisztráltak Maros megyében az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.
Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.
Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.
A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.
Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.
Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.
A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.
A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.
szóljon hozzá!