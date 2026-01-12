Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.

Közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök a 15-ös számú országúton január 11-én, 13 és 17 óra között. Az akció célja a gyorshajtás és az ittas vezetés visszaszorítása, valamint a közlekedésbiztonság növelése volt.

Az ellenőrzésben a Hargita megyei közlekedésrendészet rendőrei mellett a maroshévízi és a borszéki rendőrök is részt vettek. A művelet egy időben zajlott több megye – Hargita, Neamț, Bákó, Maros és Kolozs –, azon részein, amelyeken a 15-ös országút áthalad. A négyórás akció során