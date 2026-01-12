Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.
Közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök a 15-ös számú országúton január 11-én, 13 és 17 óra között. Az akció célja a gyorshajtás és az ittas vezetés visszaszorítása, valamint a közlekedésbiztonság növelése volt.
Az ellenőrzésben a Hargita megyei közlekedésrendészet rendőrei mellett a maroshévízi és a borszéki rendőrök is részt vettek. A művelet egy időben zajlott több megye – Hargita, Neamț, Bákó, Maros és Kolozs –, azon részein, amelyeken a 15-ös országút áthalad. A négyórás akció során
A kiszabott bírságok értéke megközelítette a 30 ezer lejt. Emellett a rendőrök négy vezetői engedélyt is bevontak.
Az ittas vezetés megelőzése érdekében 47 járművezetőt ellenőriztek alkoholszondával. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak a közlekedők biztonsága érdekében.
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
A kormány által előírt adóemelést kötelesek voltak végrehajtani az önkormányzatok. Azonban a polgármestereknek továbbra sem világos, hogy a többletbevétel valóban helyben marad-e, vagy a központi költségvetés vonja el. Az ügyben a kormány is megszólalt.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak haladéktalanul oltassák be magukat.
Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.
Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.
Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.
A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.
