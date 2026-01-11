A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök

Fotó: Maros megyei rendőrség
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
A Maros megyei és a Hargita megyei rendőrség a közlekedésrendészeti igazgatóság koordinálásával váltásos rendszerben megelőző jellegű akciót tartott a 15-ös számú országúton vasárnap – adták hírül a megyei rendőrségek sajtóosztályai.
Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság
Az ellenőrzések elsősorban
a megengedett sebességhatárok betartására,
az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatti járművezetés visszaszorítására,
valamint a gépjárművek műszaki állapotának
és a sofőrök okmányainak vizsgálatára irányultak.
A rendőrség emlékeztet: 2024. november 3-án a 15-ös úton, Gernyeszegen négy ember vesztette életét egy pillanat töredéke alatt. A tragédia mély fájdalmat, csendet és árván maradt gyermekeket hagyott maga után.
Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Gernyeszegen vasárnap délután, a személyautóban utazó négy személy a helyszínen életét vesztette.
A mostani akció keretében a Maros megyei rendőr-főkapitányság munkatársai a megye egyik legtragikusabb útszakaszán vannak jelen, hogy a veszteség emléke a felelős közlekedésre irányítsa a figyelmet. Mint hangsúlyozzák:
Közlésük szerint folytatódnak a hasonló megelőző tevékenységek a következő időszakban is.
Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).
Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.
Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.
Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.
szóljon hozzá!