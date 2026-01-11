Rovatok
A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.

Székelyhon

2026. január 11., 16:392026. január 11., 16:39

A Maros megyei és a Hargita megyei rendőrség a közlekedésrendészeti igazgatóság koordinálásával váltásos rendszerben megelőző jellegű akciót tartott a 15-ös számú országúton vasárnap – adták hírül a megyei rendőrségek sajtóosztályai.

Az intézkedés célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése.

• Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

Az ellenőrzések elsősorban

  • a megengedett sebességhatárok betartására,

  • az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatti járművezetés visszaszorítására,

  • valamint a gépjárművek műszaki állapotának

  • és a sofőrök okmányainak vizsgálatára irányultak.

A rendőrség emlékeztet: 2024. november 3-án a 15-ös úton, Gernyeszegen négy ember vesztette életét egy pillanat töredéke alatt. A tragédia mély fájdalmat, csendet és árván maradt gyermekeket hagyott maga után.

korábban írtuk

Négyen meghaltak egy Maros megyei balesetben – frissítve
Négyen meghaltak egy Maros megyei balesetben – frissítve

Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze Gernyeszegen vasárnap délután, a személyautóban utazó négy személy a helyszínen életét vesztette.

A mostani akció keretében a Maros megyei rendőr-főkapitányság munkatársai a megye egyik legtragikusabb útszakaszán vannak jelen, hogy a veszteség emléke a felelős közlekedésre irányítsa a figyelmet. Mint hangsúlyozzák:

minden figyelmes pillanat és minden helyes döntés az utakon életeket menthet.

Közlésük szerint folytatódnak a hasonló megelőző tevékenységek a következő időszakban is.

Csíkszék Marosszék Rendőrség
