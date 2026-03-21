Kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat

Kigyulladt kéményhez riasztották a tűzoltókat Backamadrasra szombaton délután.
A tűzesethez a nyárádszeredai hivatásos és az ákosfalvi önkéntes tűzoltók is kivonultak. A gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, a szakemberek ezt követően az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatásán dolgoztak – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.
Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.
Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.
Hatósági razziát hajtottak végre házkutatásokkal Makfalván és Segesvár környékén falopás bűncselekményének gyanúja miatt.
Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.
Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.
A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.
Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.
Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.
Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.
