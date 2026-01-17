Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját

Jobban ki szeretnék használni a Maros-partot

Negyven hektáros területen fekvő sport- és szabadidőpark létrehozását tervezi a marosvásárhelyi városháza, és százötvenezer eurós össznyereményt ajánl fel azoknak a tervezőknek, építészeknek, akik rész vesznek a tervpályázaton.

Simon Virág 2026. január 17., 12:562026. január 17., 12:56

Lovarda municípiumi park elnevezéssel hirdetett meg a marosvásárhelyi városháza egy tervpályázatot, amely rendkívül összetett, és több, meglévő terület összehangolását feltételezi. Ami van, és ami lesz Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, a meglévő, sportolásra és szabadidő eltöltésére alkalmas épületeket, területeket, parkot szeretnék összekötni, és egy egységként kezelni. Azért hirdettek tervpályázatot, jelentős díjakkal, mert abban reménykednek, hogy a jelentkező szakemberek, cégek így alaposan tanulmányozzák a negyven hektáros területet, az elvárásokat, és

jobbnál-jobb terveket mutatnak majd be.

Az alapelképzelés az, hogy a Maros mentét a felső gáttól az alsó gátig, vagyis a Lovardától a Ligeten keresztül a Víkendtelepig, beleértve a Maros-partot és a Turbinát egy egységként, azaz sport- és szabadidőparkként kezeljek. Hirdetés A marosvásárhelyi városvezető elmondta, a kiírás már megjelent az országos közbeszerzési portálon, és a jelentkezőktől egy olyan területrendezési tervet várnak, amely összehangolja a meglevő épületeket, de meghatározza a fejlesztési irányokat is.

Fotó: Haáz Vince

Mint ismert, a Ligetben jelenleg van egy sportcsarnok és egy stadion, tavaly kosárlabda- és lábtenisz-pályát adtak át, és elkészült a vívóterem is. Idén folytatódnak a fejlesztések az atlétikapályával és a birkózóteremmel. Marosvásárhelyen több országos és nemzetközi díjjal kitüntetett birkózót tartanak számon, fontos, hogy megfelelő körülményeket tudjanak számukra biztosítani. Idén őszig

el kell készülnie a fedett korcsolyapályának is, jelenleg a belső gépészeti berendezést cserélik ki,

ami tönkrement az elmúlt 13 év folyamán. A város szeretné átvenni, miután elkészült, de a végső döntést ez ügyben a minisztérium hozza majd meg. A Lovarda mellett új pályát alakítanának ki, amelyet lovasok használhatnak, de

oda tervezik az új, ötezer férőhelyes arénát is.

A jelenlegi sportcsarnok csak 1800 férőhelyes, így az uniós követelmények szerint nem felel meg nemzetközi vetélkedők lebonyolítására. A Maros-part egyes részei most is népszerűek, főleg nyáron, de több lehetőség rejlik bennük, a városháza szeretne bicikliutakat kialakítani, kávézókat létrehozni, bevonni az egész Maros-partot, de a Turbina mentét is a városi körforgásba.

Fotó: Haáz Vince

Mind állami terület Megtudtuk, a szóban forgó csaknem 40 hektáros terület a város, a vízügyek vagy a román állam tulajdonában van, így

a sport- és szabadidőpark kialakítása során nem kell területeket, épületeket kisajátítani.

A vízüggyel már egyeztettek a Maros-part esetleges átvételéről, és elvi beleegyezést kaptak. Az érdekelt szakembereknek, cégeknek január végéig kell jelezniük, ha érdekli őket a kiírás, és részt akarnak venni a terepbejáráson. A terveket április 20-ig kell leadni. A legjobbnak minősített tervpályázat elkészítője

45 ezer eurós díjba részesül, ő készítheti el a megvalósíthatósági tanulmányt és a végleges tervet.

A második és harmadik helyezettek is jelentős pénzösszegben részesülnek, valamint három dicséretet is kiosztanak, ha lesz elég jelentkező. A teljes kiírás megtekinthető a marosvásárhelyi városháza honlapján.

A Maros-part télen is nyugodt és biztonságos Fotó: Haáz Vince

A Ligetben egyre több a sportpálya Fotó: Haáz Vince