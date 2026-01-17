Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Százötvenezer euró üti annak a markát, aki megtervezi Marosvásárhely új sport- és szabadidőparkját

Jobban ki szeretnék használni a Maros-partot • Fotó: Haáz Vince

Jobban ki szeretnék használni a Maros-partot

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Negyven hektáros területen fekvő sport- és szabadidőpark létrehozását tervezi a marosvásárhelyi városháza, és százötvenezer eurós össznyereményt ajánl fel azoknak a tervezőknek, építészeknek, akik rész vesznek a tervpályázaton.

Simon Virág

2026. január 17., 12:562026. január 17., 12:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lovarda municípiumi park elnevezéssel hirdetett meg a marosvásárhelyi városháza egy tervpályázatot, amely rendkívül összetett, és több, meglévő terület összehangolását feltételezi.

Ami van, és ami lesz

Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, a meglévő, sportolásra és szabadidő eltöltésére alkalmas épületeket, területeket, parkot szeretnék összekötni, és egy egységként kezelni. Azért hirdettek tervpályázatot, jelentős díjakkal, mert abban reménykednek, hogy a jelentkező szakemberek, cégek így alaposan tanulmányozzák a negyven hektáros területet, az elvárásokat, és

jobbnál-jobb terveket mutatnak majd be.

Az alapelképzelés az, hogy a Maros mentét a felső gáttól az alsó gátig, vagyis a Lovardától a Ligeten keresztül a Víkendtelepig, beleértve a Maros-partot és a Turbinát egy egységként, azaz sport- és szabadidőparkként kezeljek.

Hirdetés

A marosvásárhelyi városvezető elmondta, a kiírás már megjelent az országos közbeszerzési portálon, és a jelentkezőktől egy olyan területrendezési tervet várnak, amely összehangolja a meglevő épületeket, de meghatározza a fejlesztési irányokat is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Mint ismert, a Ligetben jelenleg van egy sportcsarnok és egy stadion, tavaly kosárlabda- és lábtenisz-pályát adtak át, és elkészült a vívóterem is. Idén folytatódnak a fejlesztések az atlétikapályával és a birkózóteremmel. Marosvásárhelyen több országos és nemzetközi díjjal kitüntetett birkózót tartanak számon, fontos, hogy megfelelő körülményeket tudjanak számukra biztosítani.

Idén őszig

el kell készülnie a fedett korcsolyapályának is, jelenleg a belső gépészeti berendezést cserélik ki,

ami tönkrement az elmúlt 13 év folyamán. A város szeretné átvenni, miután elkészült, de a végső döntést ez ügyben a minisztérium hozza majd meg.

A Lovarda mellett új pályát alakítanának ki, amelyet lovasok használhatnak, de

oda tervezik az új, ötezer férőhelyes arénát is.

A jelenlegi sportcsarnok csak 1800 férőhelyes, így az uniós követelmények szerint nem felel meg nemzetközi vetélkedők lebonyolítására.

A Maros-part egyes részei most is népszerűek, főleg nyáron, de több lehetőség rejlik bennük, a városháza szeretne bicikliutakat kialakítani, kávézókat létrehozni, bevonni az egész Maros-partot, de a Turbina mentét is a városi körforgásba.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Mind állami terület

Megtudtuk, a szóban forgó csaknem 40 hektáros terület a város, a vízügyek vagy a román állam tulajdonában van, így

a sport- és szabadidőpark kialakítása során nem kell területeket, épületeket kisajátítani.

A vízüggyel már egyeztettek a Maros-part esetleges átvételéről, és elvi beleegyezést kaptak.

Az érdekelt szakembereknek, cégeknek január végéig kell jelezniük, ha érdekli őket a kiírás, és részt akarnak venni a terepbejáráson. A terveket április 20-ig kell leadni. A legjobbnak minősített tervpályázat elkészítője

45 ezer eurós díjba részesül, ő készítheti el a megvalósíthatósági tanulmányt és a végleges tervet.

A második és harmadik helyezettek is jelentős pénzösszegben részesülnek, valamint három dicséretet is kiosztanak, ha lesz elég jelentkező. A teljes kiírás megtekinthető a marosvásárhelyi városháza honlapján.

A Maros-part télen is nyugodt és biztonságos • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Maros-part télen is nyugodt és biztonságos

Fotó: Haáz Vince

A Ligetben egyre több a sportpálya • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Ligetben egyre több a sportpálya

Fotó: Haáz Vince

Ide még idén atlétikapályát építenek • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ide még idén atlétikapályát építenek

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Székelyhon

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Székelyhon

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Székely Sport

Végig futott az eredmény után, vereséggel indította az Eb-t a román kéziválogatott
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Krónika

Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Székely Sport

Visszavágott a Gyergyói HK, dupla szorzójú meccsen győzte le a Sportklubot
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje

Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
2026. január 16., péntek

A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között

Két autó ütközött össze Désfalva és Harangláb között pénteken reggel, többen is megsérültek.

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
2026. január 16., péntek

Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között
2026. január 16., péntek

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel

Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, de Marosvásárhelyen úgy néz ki, legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett adót, jövedelem függvényében.

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
2026. január 16., péntek

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében

Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron

Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!