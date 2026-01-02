Rovatok
Jég alól szedték ki a Marosból

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.

Simon Virág

2026. január 02., 12:112026. január 02., 12:11

A Maros-folyóba esett férfi megmentésére siettek pénteken délelőtt a Maros megyei tűzoltók. A sajtóirodától kapott tájékoztatás szerint a helyszínre egy mentőautóval és egy csónakkal érkeztek ki. Az életmentők a 41 éves férfit a jég alatt találták, tizenöt méterre a parttól: kimentették a jeges vízből, majd kórházba vitték.

Marosszék Marosvásárhely Tűzoltóság
