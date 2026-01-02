Jég alól szedték ki a Marosból

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.
A Maros-folyóba esett férfi megmentésére siettek pénteken délelőtt a Maros megyei tűzoltók. A sajtóirodától kapott tájékoztatás szerint a helyszínre egy mentőautóval és egy csónakkal érkeztek ki. Az életmentők a 41 éves férfit a jég alatt találták, tizenöt méterre a parttól: kimentették a jeges vízből, majd kórházba vitték.
Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.
Marosvásárhelyen folyamatban van az okoskukák beüzemelése, a megrendelt kétszáz darabnak egyelőre csak mintegy fele érkezett meg. A városban jeleneg 34 működőképes található belőlük, de a szokás nagy úr: a lakók még mindig előnyben részesítik a régieket.
Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.
Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.
Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.
Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.
Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.
Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.
Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
szóljon hozzá!