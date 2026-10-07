Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön a Maros megyei Oláhsályiban.

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Az Aquaserv közműszolgáltató tájékoztatása szerint a vízellátást előreláthatólag 9 és 12 óra között függesztik fel. A szolgáltatás helyreállítása után átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz.

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