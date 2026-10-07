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Fotó: Borbély Fanni
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön a Maros megyei Oláhsályiban.
Az Aquaserv közműszolgáltató tájékoztatása szerint a vízellátást előreláthatólag 9 és 12 óra között függesztik fel. A szolgáltatás helyreállítása után átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz.
A szolgáltató azt javasolja, hogy
Az Aquaserv az érintett fogyasztók megértését és türelmét kéri az okozott kellemetlenség miatt.
Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat a segesvári Aurel Vlaicu utcába. A lángok egy személygépkocsiban csaptak fel.
Egy éve üzemelték be az első elektronikus kijelzőket a marosvásárhelyi buszmegállókban, de azóta sem működnek rendesen. A vegyipari kombinátnál épült végállomás átadása is várat magára, ráadásul igazi változást sem hoz az utasoknak.
Egyre alacsonyabbak az éjszakai hőmérsékletek, amely veszélyezteti a hajléktalanok életét. A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága a közösség összefogására kéri a lakosságot.
Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.
Október 10-11. között ismét lesz alternatív kulturális fesztiválja Marosvásárhelynek, érkezik a Kultfeszt hetedik kiadása. A Kultúrpalotában előadások, könyvbemutatók, borkostóló és egész napos kézműves vásár is várja az érdeklődőket.
Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.
Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyről, miután a bíróság felfüggesztette az erre vonatkozó helyi döntéseket. Kovács Mihály Levente alpolgármestertől megtudtuk, a döntést megóvják és egy újabb határozattal készülnek.
Felborult egy hűtőkamion a 15-ös országúton, a Maros megyei Gödemesterháza térségében hétfőn reggel.
Átfogó rendőrségi ellenőrzést tartottak vasárnap a 15-ös országút teljes hosszában. Ennek csak a Maros megyei szakaszán több mint 300 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 17 jogosítványt vontak be a négyórás akció során.
A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.
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