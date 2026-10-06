Hidegben az utcán: így segíthetünk a marosvásárhelyi hajléktalanoknak

A Rozmaring utca 36. szám alatti menedékhelyen száz férőhely van
Fotó: Haáz Vince
Egyre alacsonyabbak az éjszakai hőmérsékletek, amely veszélyezteti a hajléktalanok életét. A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága a közösség összefogására kéri a lakosságot.
Felhívást intézett a marosvásárhelyiekhez a város szociális igazgatósága. Arra kérik a lakosságot, hogy ha bárki lépcsőházban, vasútállomáson, parkban vagy elhagyott épületben segítségre szoruló, kint éjszakázó személyt lát, azonnal hívja a következő számok valamelyikét:
helyi rendőrség: 0265/250 760
éjjeli menedékhely (Rozmaring utca 36. szám): 0265/253 234 vagy 0365/422 575
Az éjjeli menedékhely száz férőhellyel rendelkezik, ahol meleg ágyat biztosítanak, a nők és a férfiak külön szobákban kapnak helyet.
Az érintettek
Az intézmény orvosi támogatást és tanácsadást is nyújt, segít a személyi okmányok és anyakönyvi iratok beszerzésében, illetve munkahelykeresésben. Aki igényli, használhatja a társalgót is kikapcsolódásra és tévénézésre. A szociális igazgatóság hangsúlyozza, minden bejelentés életet menthet.
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