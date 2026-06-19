Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum

Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.
Fotó: Haáz Vince
Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.
Az iskola fennmaradása és a helyi magyar oktatás megőrzése – ez az a kettős feladat, amely ma a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum tanári karát és vezetőségét leginkább foglalkoztatja.
– fogalmazta meg a Székelyhonnak Fülöp László, a nyárádszeredai középiskola igazgatója.
Fotó: Haáz Vince
Ez az örökség azonban csak akkor maradhat fenn, ha lesz, aki tovább viszi, hiszen a Nyárád mentén – akárcsak az ország számos térségében – évről évre csökken a gyerekek száma.
Ennek érdekében az iskola cselekszik is a diákok bevonzásáért: minden tanévben felkeresik a környező általános iskolák nyolcadikos tanulóit, reklámvideókkal és személyes találkozókkal mutatják be az intézményt, és
– magyarázta az iskolavezető. A helyi Deák Farkas Általános Iskolában is egyre kevesebb a tanuló, de a végzős nyolcadikosok több mint 90 százaléka a Bocskait választja.
Ez már a negyedik nagy jubileum az iskola életében. A 40. évfordulót 1996-ban tartották
Fotó: Haáz Vince
Aki más szakot keres, vagy jobb lehetőséget remél, az általában Marosvásárhelyre a Bolyai Líceumba vagy a Református Kollégiumba iratkozik – tudtuk meg Fülöp Lászlótól.
ahol nincs szakosztály, mert az csak tizenegyedikig ment. Eddig úgy volt, hogy minden évfolyamon volt két elméleti osztály – természettudományok-intenzív angol, és filológia-intenzív angol szak.
Ez utóbbi területen változás van, hiszen az új tanügyi törvény értelmében a hagyományos, hároméves szakiskolai képzést felváltja a négyéves technológiai osztály. A szakképzést egyébként sokan választják: az iskola jól felszerelt tantermeket és korszerű autószerelő műhelyt működtet, a tanulók pedig
– fejtette ki Fülöp László.
A nyárádszeredai iskola különlegessége, hogy posztliceális, azaz középiskola utáni képzést is kínál egy akkreditált növényvédelmi technikus szakon, amely immár több mint tíz éve sikeresen működik Nyárádszeredában.
Ez széles kaput nyit azok előtt is, akik annak idején nem tettek érettségit, mégis szakmai képesítést szeretnének szerezni.
Fotó: Haáz Vince
A programra Maros megye egész területéről, sőt Hargita megyéből is érkeznek hallgatók,és a korosztályi összetétel is érdekes: az éppen végzett fiatalok mellett ötven év felettiek is szép számmal ülnek be a padokba.
A szakra való beiratkozás jelenleg is folyamatban van, várják az iratkozókat – tette hozzá az igazgató.
Ez már a negyedik nagy jubileum az iskola életében. A 40. évfordulót 1996-ban tartották – a jelenlegi igazgató még tizenegyedikes diákként segédkezett a szervezésben. Az 50. évfordulón, 2006-ban már tanárként vett részt az eseményen, a 60. és mostani, 70. évfordulón pedig igazgatóként koordinálja a kollégákkal közösen az ünnepséget.
Fotó: Haáz Vince
Az idei ünnepi műsorral az iskola vendégül látta a volt diákjait, a tanfelügyelőség és a polgármesteri hivatal képviselőit, akik ünnepi beszéddel köszöntötték az intézményt pénteken. A rendezvényen felszólalt az iskola első végzős évfolyamának egyik öregdiákja is, aki szó szerint elsőként jött ki az iskola legelső érettségi szóbelijéről.
Az iskola első érettségizői is jelen voltak a jubileumi ünnepségen
Fotó: Haáz Vince
Az ünnepi program emlékfa-ültetéssel folytatódott: míg a hatvanéves ünnepen tölgyfát ültettek, idén platánfa-csemete került a földbe. A koszorúzással pedig azok előtt tisztelegtek, akik már nem lehettek jelen – egykori kollégák és volt diákok emléke előtt. Az ünnepséget osztálytalálkozók zárják, ahol régi barátságok, emlékek elevenednek meg újra a Nyárád menti kisváros líceumában.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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