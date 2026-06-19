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Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum

Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.

Hajnal Csilla

2026. június 19., 15:302026. június 19., 15:30

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.

Hajnal Csilla

2026. június 19., 15:302026. június 19., 15:30

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Az iskola fennmaradása és a helyi magyar oktatás megőrzése – ez az a kettős feladat, amely ma a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum tanári karát és vezetőségét leginkább foglalkoztatja.

Idézet
Az elmúlt 70 évben egy értékes örökséget kaptunk elődeinktől, ezt szeretnénk átadni a következő generációknak is

– fogalmazta meg a Székelyhonnak Fülöp László, a nyárádszeredai középiskola igazgatója.

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• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ez az örökség azonban csak akkor maradhat fenn, ha lesz, aki tovább viszi, hiszen a Nyárád mentén – akárcsak az ország számos térségében – évről évre csökken a gyerekek száma.

A demográfiai kihívás valós, de az iskola vezetése bízik abban, hogy a beiratkozók száma elegendő az intézmény hosszú távú működéséhez.

Ennek érdekében az iskola cselekszik is a diákok bevonzásáért: minden tanévben felkeresik a környező általános iskolák nyolcadikos tanulóit, reklámvideókkal és személyes találkozókkal mutatják be az intézményt, és

igyekeznek meggyőzni a fiatalokat arról, hogy érdemes helyben maradni, és a nyárádszeredai líceumban folytatni tanulmányaikat

– magyarázta az iskolavezető. A helyi Deák Farkas Általános Iskolában is egyre kevesebb a tanuló, de a végzős nyolcadikosok több mint 90 százaléka a Bocskait választja.

Ez már a negyedik nagy jubileum az iskola életében. A 40. évfordulót 1996-ban tartották • Fotó: Haáz Vince

Ez már a negyedik nagy jubileum az iskola életében. A 40. évfordulót 1996-ban tartották

Fotó: Haáz Vince

Aki más szakot keres, vagy jobb lehetőséget remél, az általában Marosvásárhelyre a Bolyai Líceumba vagy a Református Kollégiumba iratkozik – tudtuk meg Fülöp Lászlótól.

A Bocskai líceum jelenleg évfolyamonként négy párhuzamos osztályt működtet, kivéve a tizenkettediket,

ahol nincs szakosztály, mert az csak tizenegyedikig ment. Eddig úgy volt, hogy minden évfolyamon volt két elméleti osztály – természettudományok-intenzív angol, és filológia-intenzív angol szak.

A szakképzési oldalon kereskedelmi és autószerelő osztályok fogadják a jelentkezőket.

Ez utóbbi területen változás van, hiszen az új tanügyi törvény értelmében a hagyományos, hároméves szakiskolai képzést felváltja a négyéves technológiai osztály. A szakképzést egyébként sokan választják: az iskola jól felszerelt tantermeket és korszerű autószerelő műhelyt működtet, a tanulók pedig

nemcsak az iskolapadban sajátítják el a szakma alapjait, hanem rendszeresen járnak gyakorlatra a partnervállalatokhoz

– fejtette ki Fülöp László.

Továbbtanulás érettségi nélkül is – a posztliceális képzés

A nyárádszeredai iskola különlegessége, hogy posztliceális, azaz középiskola utáni képzést is kínál egy akkreditált növényvédelmi technikus szakon, amely immár több mint tíz éve sikeresen működik Nyárádszeredában.

A kétéves program egyetlen feltétele a tizenkét elvégzett osztály – érettségi vizsga nem szükséges hozzá.

Ez széles kaput nyit azok előtt is, akik annak idején nem tettek érettségit, mégis szakmai képesítést szeretnének szerezni.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A programra Maros megye egész területéről, sőt Hargita megyéből is érkeznek hallgatók,és a korosztályi összetétel is érdekes: az éppen végzett fiatalok mellett ötven év felettiek is szép számmal ülnek be a padokba.

Évente átlagosan húsz hallgató szerez oklevelet, ami magas érdeklődést jelez.

A szakra való beiratkozás jelenleg is folyamatban van, várják az iratkozókat – tette hozzá az igazgató.

Már negyedszer tartanak jubileumi ünnepséget

Ez már a negyedik nagy jubileum az iskola életében. A 40. évfordulót 1996-ban tartották – a jelenlegi igazgató még tizenegyedikes diákként segédkezett a szervezésben. Az 50. évfordulón, 2006-ban már tanárként vett részt az eseményen, a 60. és mostani, 70. évfordulón pedig igazgatóként koordinálja a kollégákkal közösen az ünnepséget.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az idei ünnepi műsorral az iskola vendégül látta a volt diákjait, a tanfelügyelőség és a polgármesteri hivatal képviselőit, akik ünnepi beszéddel köszöntötték az intézményt pénteken. A rendezvényen felszólalt az iskola első végzős évfolyamának egyik öregdiákja is, aki szó szerint elsőként jött ki az iskola legelső érettségi szóbelijéről.

Az iskola első érettségizői is jelen voltak a jubileumi ünnepségen • Fotó: Haáz Vince

Az iskola első érettségizői is jelen voltak a jubileumi ünnepségen

Fotó: Haáz Vince

Az ünnepi program emlékfa-ültetéssel folytatódott: míg a hatvanéves ünnepen tölgyfát ültettek, idén platánfa-csemete került a földbe. A koszorúzással pedig azok előtt tisztelegtek, akik már nem lehettek jelen – egykori kollégák és volt diákok emléke előtt. Az ünnepséget osztálytalálkozók zárják, ahol régi barátságok, emlékek elevenednek meg újra a Nyárád menti kisváros líceumában.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Oktatás Nyárádszereda
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