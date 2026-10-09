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Hétvégén együtt ünnepel a marosszentgyörgyi magyar közösség

Archív • Fotó: Rozsnyai Hunor

Archív

Fotó: Rozsnyai Hunor

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Istentisztelettel, ünnepléssel és hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket a Marosszentgyörgyi Magyar Közösség Napján. A rendezvényt október 10-én, szombaton szervezik meg tizenegyedik alkalommal.

Székelyhon

2026. október 09., 08:182026. október 09., 08:18

A program délben ökumenikus istentisztelettel kezdődik a marosszentgyörgyi unitárius templomban, majd az aradi vértanúk előtt tisztelegnek koszorúzással a római katolikus templom udvarán található emlékműnél.

Délután két órától a római katolikus plébánia udvarán folytatódik az ünnepség, ahol

a magyar történelem és népi kultúra kerül a középpontba.

Jurtával, lovaglással, kézműves-foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal és hagyományos magyar ételekkel várják a látogatókat.

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A színpadon helyi, valamint Kászonaltízről és Székelykálból érkező néptánc- és hagyományőrző csoportok lépnek fel.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Marosszék Marosszentgyörgy
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