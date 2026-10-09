Hétvégén együtt ünnepel a marosszentgyörgyi magyar közösség

Istentisztelettel, ünnepléssel és hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket a Marosszentgyörgyi Magyar Közösség Napján. A rendezvényt október 10-én, szombaton szervezik meg tizenegyedik alkalommal.

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A program délben ökumenikus istentisztelettel kezdődik a marosszentgyörgyi unitárius templomban, majd az aradi vértanúk előtt tisztelegnek koszorúzással a római katolikus templom udvarán található emlékműnél.

Délután két órától a római katolikus plébánia udvarán folytatódik az ünnepség, ahol