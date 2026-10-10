Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében

Közlekedési baleset történt szombat este Szászrégenben az Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél. A balesetben két személygépkocsi ütközött, hat személyt szállítottak kórházba.

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A helyszínre a szászrégeni tűzoltók egy beavatkozó gépjárművel vonultak ki, továbbá egy SMURD-mentőegység és a Maros megyei mentőszolgálat két mentőautója is a szászrégeni Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél történt balesethez sietett.