Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek

2026. október 10., szombat

Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.