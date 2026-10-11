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Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Közlekedési baleset történt Nagyernyében vasárnap délelőtt, három autó ütközött össze, egy személyt kórházba kellett szállítani. Vasárnap délben a baleset miatt nehezen haladt a forgalom a térségben.

Székelyhon

2026. október 11., 12:302026. október 11., 12:30

A marosvásárhelyi tűzoltókat riasztották Nagyernyébe vasárnap délelőtt, ahol három személygépkocsi ütközött össze.

A balesetben ketten sérültek meg.

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Az egyik személy közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, őt a marosvásárhelyi SMURD sürgősségi osztályra szállították, ahol szakellátásban részesül. A másik sérült visszautasította a kórházi ellátást – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtófelelőse.

A baleset következtében

nehezen halad a forgalom

az érintett útszakaszon, a déli órákban.

Marosszék Baleset
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