Épületek gyulladtak ki Maros megyében

Szászrégenen egy mellékhelyiség vált a lángok martalékává
Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.
Dédai hivatásos tűzoltók és a környékbeli önkéntesek szálltak ki szombatra virradó éjszaka Felsőrépa településre, ahol egy lakóházban tűz ütött ki. A Zenészek utcában levő ingatlannak mintegy 70 négyzetmétere vált a lángok martalékává.
Szombaton reggel a szászrégeni Olt utcába hívták az életmentőket, ott egy gazdasági egység melléképületében csaptak fel a lángok. Két esetkocsival és egy mentővel szálltak ki a helyszínre a katasztrófavédelmisek. A 20 négyzetméteres mellékhelyiség leégett, de személyi sérülés nem történt.
Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.
A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.
Szenteste éjfél körül riasztották a szászrégeni tűzoltóságot egy lakóház tetőjén keletkezett tűz oltásához a szászrégeni Kőrös utcában.
Négy gyerek sürög-forog a református parókia nagyszobájában Mezőbándon. A karácsonyfát már meghozta az angyal, de az ajándékokra még várni kell. Egy lelkészcsalád készülődésébe, ünnepi pillanataiba lestünk be, engedelmükkel.
Hivatalosan is megnyitották kedden a dédai hivatásos tűzoltóság legújabb munkapontját Maroskövesden. A stratégiai fontosságú helyszínen felépült állomás nemcsak Déda község, hanem az egész térség számára garantálja a gyorsabb beavatkozásokat.
