Épületek gyulladtak ki Maros megyében

Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.

Dédai hivatásos tűzoltók és a környékbeli önkéntesek szálltak ki szombatra virradó éjszaka Felsőrépa településre, ahol egy lakóházban tűz ütött ki. A Zenészek utcában levő ingatlannak mintegy 70 négyzetmétere vált a lángok martalékává.

Szombaton reggel a szászrégeni Olt utcába hívták az életmentőket, ott egy gazdasági egység melléképületében csaptak fel a lángok. Két esetkocsival és egy mentővel szálltak ki a helyszínre a katasztrófavédelmisek. A 20 négyzetméteres mellékhelyiség leégett, de személyi sérülés nem történt.