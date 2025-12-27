Rovatok
Épületek gyulladtak ki Maros megyében

Szászrégenen egy mellékhelyiség vált a lángok martalékává • Fotó: Maros megyei ISU

Szászrégenen egy mellékhelyiség vált a lángok martalékává

Fotó: Maros megyei ISU

Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.

Székelyhon

2025. december 27., 12:182025. december 27., 12:18

Dédai hivatásos tűzoltók és a környékbeli önkéntesek szálltak ki szombatra virradó éjszaka Felsőrépa településre, ahol egy lakóházban tűz ütött ki. A Zenészek utcában levő ingatlannak mintegy 70 négyzetmétere vált a lángok martalékává.

Szombaton reggel a szászrégeni Olt utcába hívták az életmentőket, ott egy gazdasági egység melléképületében csaptak fel a lángok. Két esetkocsival és egy mentővel szálltak ki a helyszínre a katasztrófavédelmisek. A 20 négyzetméteres mellékhelyiség leégett, de személyi sérülés nem történt.

Maros megye Marosszék Tűzeset
