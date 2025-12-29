Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút

Fotó: Orbán Orsolya
Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.
2025. december 29., 09:482025. december 29., 09:48
2025. december 29., 11:102025. december 29., 11:10
A 13 éves lány december 28-án, 23 óra 20 perc körül önként hagyta el otthonát a Maros megyei Mezősályiból. Azóta nem tért vissza és nem érhető el.
A lány körülbelül 140 centiméter magas, 45 kilogramm súlyú, ovális arcú, gesztenyebarna hajú.
A hatóságok jelenleg a község területén, a környező településeken, valamint más Maros megyei helyszíneken és Beszterce-Naszód megyében is keresik a kiskorút, mivel felmerült annak lehetősége, hogy ott tartózkodhat.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány hollétéről, értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
A lányt rövid időn belül Szászrégenben azonosították, nem esett semmilyen bűncselekmény áldozatául – értesített a Maros megyei rendőrség.
