Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút

Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.

A 13 éves lány december 28-án, 23 óra 20 perc körül önként hagyta el otthonát a Maros megyei Mezősályiból. Azóta nem tért vissza és nem érhető el.

A hatóságok jelenleg a község területén, a környező településeken, valamint más Maros megyei helyszíneken és Beszterce-Naszód megyében is keresik a kiskorút, mivel felmerült annak lehetősége, hogy ott tartózkodhat.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány hollétéről, értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.