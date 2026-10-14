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Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője

Segesváron egyre jobban létszik a kerülőpút nyomvonala • Fotó: Iulian Sîrbu segesvári polgármester közösségi oldala

Segesváron egyre jobban létszik a kerülőpút nyomvonala

Fotó: Iulian Sîrbu segesvári polgármester közösségi oldala

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Segesváron száz munkagép dolgozik a város elkerülőútján és helyenként már látványos a nyomvonal. Szászrégenben a napokban jelentik be, hogy négy év pereskedés után végül mely cég lesz az ötszáz millió lejes munkálat kivitelezője.

Simon Virág

2026. október 14., 18:142026. október 14., 18:14

Maros megye első elkerülőútja Segesváron épül, de a szászrégeni tehermentesítő útszakasz megépítése is belátható időn belül elkezdődhet.

Jó ütemben haladnak

Iulian Sîrbu segesvári polgármester közösségi oldalán osztotta meg, hogy jó ütemben haladnak a munkálatok a segesvári elkerülőút nyomvonalán.

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A Brassói regionális út- és hídügyi igazgatóságra hivatkozva nyilatkozta, hogy a márciusban kiadott építkezési engedély után terepre vonultak a munkagépek, és már az összberuházás 16 százaléka kész van. Jelenleg

száz munkagéppel, 170 alkalmazottal dolgoztat a kivitelező.

A segesvári elkerülőút 13 kilométer hosszú lesz, és mindkét menetirányban egy-egy forgalmi sávval rendelkezik majd. Az elkerülő út Fehéregyházától indul, elkerüli Segesvár belvárosát és Hétúr közelében csatlakozik vissza a 13-as országútra.

Hidat is építenek, ami áthalad a Nagy Küküllő folyón • Fotó: Iulian Sîrbu segesvári polgármester közösségi oldala Galéria

Hidat is építenek, ami áthalad a Nagy Küküllő folyón

Fotó: Iulian Sîrbu segesvári polgármester közösségi oldala

Vannak mérnöki kihívások is

Az útügyi igazgatóság szerint jelenleg a segesvári elkerülőút teljes nyomvonalán dolgozik a kivitelező, előkészítik a terepet, földmunkákat végeznek, de már van, ahol a betonszerkezetek készülnek. A legnagyobb kihívás a Hétúr közelében megépülő 161 méter hosszú viadukt lesz, ami egy mély völgy felett viszi át az utat. De

lesz egy 75 méter hosszú felüljáró Fehéregyházánál is,

a vasút és a 13-as főút felett biztosít átkelést a gépkocsiforgalomnak. A tervben szerepel emellett egy 126 méteres híd megépítése is a Nagy-Küküllő folyón keresztül. A nyomvonal két pontján pedig egy-egy parkolót is létrehoznak.

A beruházás értéke 572 millió lej, ezt európai uniós forrásokból és az állami költségvetésből fedezik. A kivitelezési határidő 31 hónap. Amennyiben a munkálatok a tervek szerint haladnak, a segesvári elkerülőút 2028-ban készül el.

Szászrégen következik

Maros megyében a következő elkerülőutat előreláthatóan Szászrégenben fogják megépíteni. Amint arról korábban beszámoltunk, itt már 5 éve elkezdték a közbeszerzést, de a munkálatra jelentkező cégek évek óta elhúzódó pereskedése miatt még nem hirdettek nyertest. A szakminisztérium idén nyáron már az építkezési engedélyt is kiadta. Mint a szászrégeni illetékesektől megtudtuk,

már csak napok kérdése, hogy hivatalosan is kihirdetik a kivitelező céget és megkötik a szerződést.

Az elkerülőút 12,7 kilométer hosszú lesz, a kivitelező 5 hidat (három egy-egy patakon és kettő a Maroson halad át) és 2 vasúti felüljárót kell majd megépítsen. A munkálat összértéke 495,64 millió lej.

Marosszék Segesvár Szászrégen
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