Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is

Fotó: Haáz Vince
Január első napjaitól a marosvásárhelyi városi buszok egy része kiviszi az utasokat a peremtelepülésekre is. Egységes 4 lejes áron lehet utazni Maroskeresztúrra, Marosszentkirályra, Náznánfalvára, Marosszentgyörgyre, Koronkára és Jeddre.
Többéves várakozás után január első napjaitól eléri Marosvásárhely peremtelepüléseit is a városi tömegközlekedés. Legtöbb esetben a már meglévő járatokat hosszabbították meg, azok fogják szállítani az utasokat a Marosvásárhely közelében lévő településekre. Elsőkörben öt községben indult el a szolgáltatás.
Maroskeresztúrra a 16C számú buszjárat megy majd ki január 5-től, az első három napon munkaszüneti menetrend szerint, majd január 8-től rendes programmal.
Maroszentgyörgyre január 12-től indulnak a peremtelepülési buszjáratok, az 5-ös vonalon.
Jeddre a 19L járattal lehet majd kiutazni, a hozzá tartozó
Agárdra pedig a 19P járattal január 5-től.
Koronkára a 42-es buszjárat fog közlekedni január 5-től 11-ig munkaszüneti menetrend szerint, majd rendes program alapján. Az új buszjárat a Panov térről indul és Koronkáig közlekedik.
Marosszentkirályra és Náznánfalvára a 15-ös számú járattal lehet kimenni a városból, ez már január elsejétől elindult, de a hivatalos szabadnapokra és a hétvégére való tekintettel egyelőre csökkentett számú busz közlekedik, a teljes kapacitás január 12-től lesz elérhető.
A részletes menetrend elérhető a Transport Local honlapján.
Fontos tudni, hogy jelenleg ezeken a járatokon a 4 lejes jegyek kizárólag a gépkocsivezetőtől vásárolhatók meg; bankkártyás fizetés csak a városhatáron belüli, 3 lejes utazások esetén lehetséges.
Azt is jó tudni, hogy a most elindított peremtelepülési járatok egyelőre kísérleti program szerint közlekednek, és
Ahol eddig volt magáncég által biztosított tömegközlekedés, ott ezután is megmarad, amennyiben az érintett magvállalkozónak megéri fenntartani a járatokat.
