Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egységes négylejes jegy, buszjáratok a peremtelepülésekre is

A peremtelepülésekre is lehet utazni városi járatokkal. Archív • Fotó: Haáz Vince

A peremtelepülésekre is lehet utazni városi járatokkal. Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Január első napjaitól a marosvásárhelyi városi buszok egy része kiviszi az utasokat a peremtelepülésekre is. Egységes 4 lejes áron lehet utazni Maroskeresztúrra, Marosszentkirályra, Náznánfalvára, Marosszentgyörgyre, Koronkára és Jeddre.

Simon Virág

2026. január 02., 19:112026. január 02., 19:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Többéves várakozás után január első napjaitól eléri Marosvásárhely peremtelepüléseit is a városi tömegközlekedés. Legtöbb esetben a már meglévő járatokat hosszabbították meg, azok fogják szállítani az utasokat a Marosvásárhely közelében lévő településekre. Elsőkörben öt községben indult el a szolgáltatás.

Melyik járat hová megy?

  • Maroskeresztúrra a 16C számú buszjárat megy majd ki január 5-től, az első három napon munkaszüneti menetrend szerint, majd január 8-től rendes programmal.

  • Maroszentgyörgyre január 12-től indulnak a peremtelepülési buszjáratok, az 5-ös vonalon.

  • Jeddre a 19L járattal lehet majd kiutazni, a hozzá tartozó

  • Agárdra pedig a 19P járattal január 5-től.

  • Koronkára a 42-es buszjárat fog közlekedni január 5-től 11-ig munkaszüneti menetrend szerint, majd rendes program alapján. Az új buszjárat a Panov térről indul és Koronkáig közlekedik.

  • Marosszentkirályra és Náznánfalvára a 15-ös számú járattal lehet kimenni a városból, ez már január elsejétől elindult, de a hivatalos szabadnapokra és a hétvégére való tekintettel egyelőre csökkentett számú busz közlekedik, a teljes kapacitás január 12-től lesz elérhető.

A részletes menetrend elérhető a Transport Local honlapján.

A régi szolgáltatók is maradnak

Fontos tudni, hogy jelenleg ezeken a járatokon a 4 lejes jegyek kizárólag a gépkocsivezetőtől vásárolhatók meg; bankkártyás fizetés csak a városhatáron belüli, 3 lejes utazások esetén lehetséges.

Hirdetés

Azt is jó tudni, hogy a most elindított peremtelepülési járatok egyelőre kísérleti program szerint közlekednek, és

lakossági visszajelzés alapján, amennyiben lehetséges, igazítják a programot, hogy az ingázó diákoknak, munkásoknak megfeleljen.

Ahol eddig volt magáncég által biztosított tömegközlekedés, ott ezután is megmarad, amennyiben az érintett magvállalkozónak megéri fenntartani a járatokat.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Székelyhon

Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Székelyhon

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Székely Sport

Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Krónika

Csillagszóró a pezsgősüvegben: kísértetiesen hasonlít a svájci tűzvész a Colectiv-tragédiára
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Székely Sport

Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Jég alól szedték ki a Marosból

Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.

Jég alól szedték ki a Marosból
Jég alól szedték ki a Marosból
2026. január 02., péntek

Jég alól szedték ki a Marosból
Hirdetés
2026. január 01., csütörtök

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult

Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
2026. január 01., csütörtök

Súlyos baleset történt Segesvárnál, két ember a roncsok közé szorult
2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút

Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók

Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán

Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel

Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Épületek gyulladtak ki Maros megyében

Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.

Épületek gyulladtak ki Maros megyében
Épületek gyulladtak ki Maros megyében
2025. december 27., szombat

Épületek gyulladtak ki Maros megyében
2025. december 27., szombat

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen

Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
2025. december 27., szombat

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
2025. december 26., péntek

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat

Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
2025. december 26., péntek

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!