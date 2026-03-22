Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

Székelyhon 2026. március 22., 15:232026. március 22., 15:23

A tűz megközelítőleg egy hektáron pusztít, és a hatóságok szerint

fennáll a veszélye, hogy továbbterjedhet a közeli lakóövezet irányába.

A beavatkozást nehezíti, hogy az erős szél folyamatosan táplálja és terjeszti a lángokat. Amint a Maros megyei tűzoltóság jelzi, a helyszínre további vízszállító tartálykocsit kértek, valamint

a bevetésben résztvevők számának emelését is elrendelték annak érdekében, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.