Bölcsődét avattak Gyulakután

Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután.

Simon Virág 2025. december 20., 15:432025. december 20., 15:43 2025. december 20., 15:472025. december 20., 15:47

Dicsőszentmárton után Gyulakuta a második Maros megyei település, ahol idén felavatták az országos bölcsődeépítési programban elkészült új kisdedóvót. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis

országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.

Varga József gyulakutai polgármester avatóbeszédében elmondta, hogy a 2022-es felmérés szerint a községben 144, három évnél fiatalabb kisgyerek volt, és ez indokolta a negyven férőhelyes bölcsőde megépítését.

Nemcsak megépítjük a bölcsődéket, hanem átvállaljuk a helyi önkormányzatoktól a működési költségeket is

– ezt már Cseke Attila fejlesztési miniszter mondta, hozzátéve, hogy országos szinten 236 bölcsőde épül állami és uniós pénzalapokból, ebből Maros megyében tizenkettő.

Varga József polgármester Fotó: Haáz Vince

A miniszter arról is beszélt, hogy a bölcsődék kivételt jelentenek az országos alkalmazási stop alól, így Gyulakután is fel lehet venni embereket, hogy mihamarabb benépesüljön a kisdedóvó. Hirdetés Kovács Zoltán iskolaigazgató a Székelyhonnak elmondta, a hivatalos átvétel után következik a szülőkkel való egyeztetés és a pontos felmérés, hogy lássák, hányan szeretnék gyermeküket bölcsődébe íratni. A csoportok ősztől indulnak, a következő tanévtől.

Fotó: Haáz Vince

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor Gyulakután arról beszélt, hogy a bölcsődeépítési programnak – akárcsak az Anghel Saligny, de más országos beruházási tervnek is – az a célja, hogy élhetővé tegye a kis településeket is, hogy a magyar közösség megmaradhasson a szülőföldjén.

Fotó: Haáz Vince

„Mi nemcsak azt akarjuk, hogy ne vándoroljanak el külföldre közösségünk tagjai, hanem azt is megelőznénk, hogy kiürüljenek a kis, vidéki településeink, és mindenki a nagy városokba költözzön” – mondta a szövetségi elnök.

Kelemen Hunor Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor szerint 2025 nehéz év volt, 2026 is az lesz, de nem nehezebb, mint az idei, és talán jövő év második felében már új fejlesztési programokat is meg lehet hirdetni.

Fotó: Haáz Vince

A kicsik máris érdeklődnek Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince