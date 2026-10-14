Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
Két ember szorul orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött a 13-as országúton, a Maros megyei Zoltán területén. A balesetben összesen tizennyolcan voltak érintettek.
A helyszínre a segesvári tűzoltóság egységei szálltak ki egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy kisbusszal. A sérültek ellátására egy mobil intenzív terápiás SMURD-egységet, két elsősegélynyújtó SMURD-egységet, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egy csapatát is riasztották.
A balesetben érintett tizennégy utast a segesvári tűzoltók egy közeli panzióhoz szállították, őket a tömegközlekedési cég egy másik autóbusza veszi majd át, amely Brassóból tart a helyszín felé.
Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
A baleset két sérültje a helyszínen maradt, mindkettőjük állapotát sárga kóddal sorolták be a mentőegységek. Egyiküket a Maros Megyei Mentőszolgálat egysége a segesvári sürgősségi betegellátó osztályra viszi, a másik sérültet pedig a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállítják.
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás október 15-én, csütörtökön 8 és 15 óra között Marosvásárhelyen, a Tisza utcában – tájékoztatott az Aquaserv közműszolgáltató.
Segesváron száz munkagép dolgozik a város elkerülőútján és helyenként már látványos a nyomvonal. Szászrégenben a napokban jelentik be, hogy négy év pereskedés után végül mely cég lesz az ötszáz millió lejes munkálat kivitelezője.
Több ezer, kiskorúakról készült szexuális felvételt szerzett meg és terjesztett pénzért egy 26 éves férfi a gyanú szerint. A Tulcea városában élő férfit őrizetbe vették, az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérik.
Egy 13 éves kiskorút keres a Maros megyei rendőrség, aki a dicsőszentmártoni lakásotthon lakója.
Saját szemétszolgáltató cég létrehozásában látja az időről-időre felerősödő szemétbotrány megoldását Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, akivel a napokban született bírósági döntésekről és a másfél millió lejes pénzbírságról is beszélgettünk.
Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.
Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.
Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.
Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.
1 hozzászólás