Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton

• Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két ember szorul orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött a 13-as országúton, a Maros megyei Zoltán területén. A balesetben összesen tizennyolcan voltak érintettek.

Gergely Imre

2026. október 14., 19:302026. október 14., 19:30

A helyszínre a segesvári tűzoltóság egységei szálltak ki egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy kisbusszal. A sérültek ellátására egy mobil intenzív terápiás SMURD-egységet, két elsősegélynyújtó SMURD-egységet, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egy csapatát is riasztották.

Hirdetés

A balesetben érintett tizennégy utast a segesvári tűzoltók egy közeli panzióhoz szállították, őket a tömegközlekedési cég egy másik autóbusza veszi majd át, amely Brassóból tart a helyszín felé.

• Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

A baleset két sérültje a helyszínen maradt, mindkettőjük állapotát sárga kóddal sorolták be a mentőegységek. Egyiküket a Maros Megyei Mentőszolgálat egysége a segesvári sürgősségi betegellátó osztályra viszi, a másik sérültet pedig a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállítják.

Marosszék Baleset Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A GYHK és a Corona magabiztosan, a Sportklub nehezebben nyert a romániai hokibajnokságban
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Székelyhon

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
Székelyhon

Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A GYHK és a Corona magabiztosan, a Sportklub nehezebben nyert a romániai hokibajnokságban
Székely Sport

A GYHK és a Corona magabiztosan, a Sportklub nehezebben nyert a romániai hokibajnokságban
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 14., szerda

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás október 15-én, csütörtökön 8 és 15 óra között Marosvásárhelyen, a Tisza utcában – tájékoztatott az Aquaserv közműszolgáltató.

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
2026. október 14., szerda

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője

Segesváron száz munkagép dolgozik a város elkerülőútján és helyenként már látványos a nyomvonal. Szászrégenben a napokban jelentik be, hogy négy év pereskedés után végül mely cég lesz az ötszáz millió lejes munkálat kivitelezője.

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
2026. október 14., szerda

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
2026. október 14., szerda

Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi

Több ezer, kiskorúakról készült szexuális felvételt szerzett meg és terjesztett pénzért egy 26 éves férfi a gyanú szerint. A Tulcea városában élő férfit őrizetbe vették, az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérik.

Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi
Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi
2026. október 14., szerda

Több tízezer eurót kereshetett gyermekpornográf felvételek árusításával egy 26 éves férfi
2026. október 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

Egy 13 éves kiskorút keres a Maros megyei rendőrség, aki a dicsőszentmártoni lakásotthon lakója.

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. október 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?

Saját szemétszolgáltató cég létrehozásában látja az időről-időre felerősödő szemétbotrány megoldását Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, akivel a napokban született bírósági döntésekről és a másfél millió lejes pénzbírságról is beszélgettünk.

Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?
Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?
2026. október 13., kedd

Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?
2026. október 13., kedd

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen

Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
2026. október 13., kedd

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
2026. október 13., kedd

Hegyimentőkkel az Istenszékére

Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.

Hegyimentőkkel az Istenszékére
Hegyimentőkkel az Istenszékére
2026. október 13., kedd

Hegyimentőkkel az Istenszékére
Hirdetés
2026. október 12., hétfő

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy

Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
2026. október 12., hétfő

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól

A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
2026. október 12., hétfő

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették

Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
2026. október 12., hétfő

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!