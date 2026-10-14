Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton

Két ember szorul orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött a 13-as országúton, a Maros megyei Zoltán területén. A balesetben összesen tizennyolcan voltak érintettek.

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A helyszínre a segesvári tűzoltóság egységei szálltak ki egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy kisbusszal. A sérültek ellátására egy mobil intenzív terápiás SMURD-egységet, két elsősegélynyújtó SMURD-egységet, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egy csapatát is riasztották.

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A balesetben érintett tizennégy utast a segesvári tűzoltók egy közeli panzióhoz szállították, őket a tömegközlekedési cég egy másik autóbusza veszi majd át, amely Brassóból tart a helyszín felé.