Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

Marosvásárhelyen, a Jeddi úton csaptak fel a lángok kora este, ahol a megyeszékhely egy tűzoltóegysége sietett a helyszínre és megkezdte az oltást.

Ádámoson egy parlagon hagyott területen keletkezett tűz, amely egyszerre több pontban is égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a lángok átterjednek a közelben található vasúti sínekre. Itt a dicsőszentmártoni tűzoltók avatkoztak be a lángok megfékezésére. Ezzel a két esettel csak