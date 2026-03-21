Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Hatalmas lángok csaptak fel Ádámoson
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.
2026. március 21., 19:492026. március 21., 19:49
2026. március 21., 19:522026. március 21., 19:52
Marosvásárhelyen, a Jeddi úton csaptak fel a lángok kora este, ahol a megyeszékhely egy tűzoltóegysége sietett a helyszínre és megkezdte az oltást.
Ádámoson egy parlagon hagyott területen keletkezett tűz, amely egyszerre több pontban is égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a lángok átterjednek a közelben található vasúti sínekre. Itt a dicsőszentmártoni tűzoltók avatkoztak be a lángok megfékezésére. Ezzel a két esettel csak
Korábban ilyen esetről számoltak be Székesen, Héjjasfalván és Alsóidecsen is.
Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.
Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.
Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.
Kigyulladt kéményhez riasztották a tűzoltókat Backamadrasra szombaton délután.
