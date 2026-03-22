A szemetelő horgászokra panaszkodnak Marosvásárhelyen – tetemes bírságot kaphatnak

• Fotó: Haáz Vince

Akár negyvenötezer lejes pénzbírságot is kaphatnak a szemetelő marosvásárhelyi horgászok – hívja fel a figyelmet a Maros Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete. A szabadidejüket a Maros parton töltőket az onkológia kórház panaszolta be.

Simon Virág

2026. március 22., 11:152026. március 22., 11:15

Marosvásárhelyen a Maros mentén több helyszínen horgásznak: például a marosszentgyörgyi városhatár közelében a Sörpatika környékén, de a marosszentkirályi részen is, a nagy Maros híd után.

Sokan kijárnak a Maros partra horgászni. • Fotó: Haáz Vince

Nyáron a horgászok néha összetűzésébe kerülnek a kajakosokkal vagy a fürdőzőkkel, de alapvetően nem szoktak panaszkodni rájuk a környéken lakók.

Szemetes a Maros part

Noha ritkán panaszkodnak rájuk, nemrégiben a városhatár közelébe épült onkológia kórház panaszt emelt a horgászok ellen. A megyei vadászok és sporthorgászok egyesülete közösségi oldalán számolt be arról, hogy az onkológiai magánkórház panaszt fogalmazott meg, mivel a horgászok nagyon sok szemetet hagynak maguk után a Maros parton, a klinika fele vezető út mentén.

A magánkórház, ahol elégedetlenek a horgászokkal • Fotó: Haáz Vince

„Kérjük a horgászokat, de nemcsak, hogy a Sörpatika környékén ne hagyjanak maguk után semmilyen hulladékot. Ahogy a felszerelést és a személyes tárgyaikat hazaviszik, ne hagyják hátra a palackokat, horgászzsinórokat és a dobozokat sem. A magánkórház alkalmazottai többször jelezték nekünk, hogy egyre szemetesebb a hely a horgászok után.

Ha ez a helyzet nem változik kénytelenek leszünk pénzbírságot kiróni, vagy odaküldeni az illetékes hatóságokat, hogy büntessék meg a szemetelőket.

Az egyesület rámutat a kiróható pénzbírságokra is. Mint írják, a 2024-ből származó 176-os törvény kitér arra, hogy azokat a horgászokat, akik nem gyűjtik össze maguk után a hulladékot, 2000-től 4000 lejig terjedő pénzbírsággal sújthatók.

De alkalmazni lehet esetükben a 2021-ből származó 92-es kormányhatározatot is, ami általánosan a hulladékgazdálkodással foglalkozik, és amelynek értelmében azokra a természetes személyekre, akik nem az arra kijelölt helyen hagyják a szemetet,

30 ezertől 45 ezer lejig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni.

A vadászok és sporthorgászok megyei egyesülete a közösségi oldalán is közzétette ezt a felhívást, ahol többen egyetértenek azzal, hogy ellenőrizni kell a horgászokat és szükség esetén büntetni őket. De azt is szóvá teszik, hogy az említett helyszínen jó lenne először pár szemeteskukát felszerelni és csak azután számonkérni a horgászokat.

Maros megye Marosszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 21., szombat

Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Lángol az aljnövényzet a Maros megyei Székes közelében

Száraz növényzet gyulladt ki egy nehezen megközelíthető területen a Nagyernye községhez tartozó Székes falu közelében.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Melléképület gyulladt ki Maros megyében, egy méhész telep is veszélybe került

Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Udvarfalván szombaton délután, veszélybe kerülhet egy méhész telep is.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat

Kigyulladt kéményhez riasztották a tűzoltókat Backamadrasra szombaton délután.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Újra napirenden a marosvásárhelyi Postarétre tervezett beruházás

Aggályokat fogalmazott meg az Erdélyi Magyar Szövetség a vásárhelyi Postarétre tervezett egészségügyi központ kapcsán. A tanácsosok többször halasztották a beruházásról szóló döntést, most végleges törvényszéki döntés kötelezi őket a voksra.

2026. március 21., szombat

2026. március 20., péntek

Makfalvi razzia: falopás gyanúja miatt hallgattak ki tizennyolc embert

Hatósági razziát hajtottak végre házkutatásokkal Makfalván és Segesvár környékén falopás bűncselekményének gyanúja miatt.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

El sem indult, máris törölték: nem lehet nyáron Ciprusra repülni Marosvásárhelyről

Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

2026. március 19., csütörtök

