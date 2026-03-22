A szemetelő horgászokra panaszkodnak Marosvásárhelyen – tetemes bírságot kaphatnak

Akár negyvenötezer lejes pénzbírságot is kaphatnak a szemetelő marosvásárhelyi horgászok – hívja fel a figyelmet a Maros Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete. A szabadidejüket a Maros parton töltőket az onkológia kórház panaszolta be.

Simon Virág 2026. március 22., 11:152026. március 22., 11:15

Marosvásárhelyen a Maros mentén több helyszínen horgásznak: például a marosszentgyörgyi városhatár közelében a Sörpatika környékén, de a marosszentkirályi részen is, a nagy Maros híd után.

Sokan kijárnak a Maros partra horgászni. Fotó: Haáz Vince

Nyáron a horgászok néha összetűzésébe kerülnek a kajakosokkal vagy a fürdőzőkkel, de alapvetően nem szoktak panaszkodni rájuk a környéken lakók. Szemetes a Maros part Noha ritkán panaszkodnak rájuk, nemrégiben a városhatár közelébe épült onkológia kórház panaszt emelt a horgászok ellen. A megyei vadászok és sporthorgászok egyesülete közösségi oldalán számolt be arról, hogy az onkológiai magánkórház panaszt fogalmazott meg, mivel a horgászok nagyon sok szemetet hagynak maguk után a Maros parton, a klinika fele vezető út mentén.

A magánkórház, ahol elégedetlenek a horgászokkal Fotó: Haáz Vince

„Kérjük a horgászokat, de nemcsak, hogy a Sörpatika környékén ne hagyjanak maguk után semmilyen hulladékot. Ahogy a felszerelést és a személyes tárgyaikat hazaviszik, ne hagyják hátra a palackokat, horgászzsinórokat és a dobozokat sem. A magánkórház alkalmazottai többször jelezték nekünk, hogy egyre szemetesebb a hely a horgászok után.

Ha ez a helyzet nem változik kénytelenek leszünk pénzbírságot kiróni, vagy odaküldeni az illetékes hatóságokat, hogy büntessék meg a szemetelőket.

Az egyesület rámutat a kiróható pénzbírságokra is. Mint írják, a 2024-ből származó 176-os törvény kitér arra, hogy azokat a horgászokat, akik nem gyűjtik össze maguk után a hulladékot, 2000-től 4000 lejig terjedő pénzbírsággal sújthatók. De alkalmazni lehet esetükben a 2021-ből származó 92-es kormányhatározatot is, ami általánosan a hulladékgazdálkodással foglalkozik, és amelynek értelmében azokra a természetes személyekre, akik nem az arra kijelölt helyen hagyják a szemetet,

30 ezertől 45 ezer lejig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni.