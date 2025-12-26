A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen

Fotó: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.
Szigligeti Ede romantikus társadalmi vígjátéka alapmű, mely egyrészt a népszínműi hagyomány életigenlésében és pulzáló életvidámságában gyökeredzik, másrészt azon túlmutatóan képes a kortárs színház dilemmáinak, problémafelvetéseinek egyfajta derűs foglalatát adni. Az 1848-49-es szabadságharc zaklatott társadalmi miliőjében – szintén zaklatott és vehemens módon – minimális idő alatt keletkező mű aktualitása éppen abban áll, hogy a világban jelenleg is zajló háborús tevékenység nyomán kialakuló fenyegetettség, kilátástalanság, iszonyat ellenében a szabadság és az önfeledt játékosság egyetemességét hirdeti – olvasható a társulat honlapján.
A Liliomfit Keresztes Attila rendezte, szereplők: Korpos András, Fülöp Bea, Kádár Noémi, Varga Balázs, Adorjáni Nagy Zoltán, Galló Ernő, Simon Boglárka Katalin, Rózsa László, Henn János, Meszesi Oszkár.
A bemutató december 30-án lesz, szabad helyek vannak még a január 3–4–5-én játszott előadásokra, amelyeket a nagyteremben lehet megnézni, 19 órától. Az előadás időtartama 2 óra 40 perc, két szünettel.
A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.
Szenteste éjfél körül riasztották a szászrégeni tűzoltóságot egy lakóház tetőjén keletkezett tűz oltásához a szászrégeni Kőrös utcában.
Négy gyerek sürög-forog a református parókia nagyszobájában Mezőbándon. A karácsonyfát már meghozta az angyal, de az ajándékokra még várni kell. Egy lelkészcsalád készülődésébe, ünnepi pillanataiba lestünk be, engedelmükkel.
Hivatalosan is megnyitották kedden a dédai hivatásos tűzoltóság legújabb munkapontját Maroskövesden. A stratégiai fontosságú helyszínen felépült állomás nemcsak Déda község, hanem az egész térség számára garantálja a gyorsabb beavatkozásokat.
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! címmel szerveztek hétfőn délután ünnepre hangoló eseményt Nyárádszerdában. A kisdiákok betlehemest adtak elő, majd a közönséggel együtt népi énekeket tanultak és csuhéból angyalt készítettek.
Lakóház kapott lángra vasárnap este a Mezőzáh községhez tartozó Botadűlőn – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Többen megsérültek a járműben, amely vasárnap délután lesodródott a 15-ös országútról, majd felborult Csobotány közelében – közli a Maros megyei tűzoltóság.
