A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen

Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.

Szigligeti Ede romantikus társadalmi vígjátéka alapmű, mely egyrészt a népszínműi hagyomány életigenlésében és pulzáló életvidámságában gyökeredzik, másrészt azon túlmutatóan képes a kortárs színház dilemmáinak, problémafelvetéseinek egyfajta derűs foglalatát adni. Az 1848-49-es szabadságharc zaklatott társadalmi miliőjében – szintén zaklatott és vehemens módon – minimális idő alatt keletkező mű aktualitása éppen abban áll, hogy a világban jelenleg is zajló háborús tevékenység nyomán kialakuló fenyegetettség, kilátástalanság, iszonyat ellenében a szabadság és az önfeledt játékosság egyetemességét hirdeti – olvasható a társulat honlapján.

A Liliomfit Keresztes Attila rendezte, szereplők: Korpos András, Fülöp Bea, Kádár Noémi, Varga Balázs, Adorjáni Nagy Zoltán, Galló Ernő, Simon Boglárka Katalin, Rózsa László, Henn János, Meszesi Oszkár.

A bemutató december 30-án lesz, szabad helyek vannak még a január 3–4–5-én játszott előadásokra, amelyeket a nagyteremben lehet megnézni, 19 órától. Az előadás időtartama 2 óra 40 perc, két szünettel.