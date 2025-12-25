Óvatosságra és felelősségteljes magatartásra intenek a hegyimentők, hiszen néhol akár ötven centiméter is lehet a hóréteg vastagsága
Fotó: Salvamont/Facebook
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
2025. december 25., 17:342025. december 25., 17:34
2025. december 25., 17:372025. december 25., 17:37
Óvatosságra és felelősségteljes magatartásra int a Maros Megyei Hegyi- és Barlangimentő-szolgálat. Mint kifejtik, a következő napok időjárása miatt különösen figyelni kell azoknak, akik hosszabb hegyi túrákra vállalkoznak. A korlátozott látótávolság, az alacsony hőmérséklet és az erős szél valós kihívást jelenthetnek.
Az időjárás előrejelzésének változásai miatt az alábbiakat javasolják a túrázóknak:
figyeljék a rossz időre vonatkozó figyelmeztetéseket (sárga/narancssárga kód – szél, csapadék stb.), mert a körülmények gyorsan változhatnak;
legyenek megfelelően felszerelkezve: túracipő, szélkabát, polár felső, hátizsák, sapka, kesztyű, szemüveg, víz, élelmiszer;
jegyezzék fel a hegyimentő szolgálat telefonszámait, és tájékozódjanak, hogy a választott útvonal megfelel-e a tudásszintjüknek és felszerelésüknek;
ha problémát tapasztalnak, hívják a hegyimentő szolgálatot információért vagy gyors beavatkozásért, megelőzve a kritikus helyzeteket.
A hegyimentők csapatai folyamatos ügyeletet biztosítanak az ünnepek alatt is, készek a gyors beavatkozásra vészhelyzet esetén.
Hasznos telefonszámok: 112 – sürgősség; 0725 826 668 (0 – SALVAMONT) – országos sürgősségi ügyelet; 0728 289 442 – Maros megyei sürgősségi ügyelet.
