A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán

Székelyudvarhelyen már koncertezett Kristóf Rebeka és Kristóf Béla • Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhelyen már koncertezett Kristóf Rebeka és Kristóf Béla

Fotó: Olti Angyalka

Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.

Székelyhon

2025. december 28., 13:052025. december 28., 13:05

2025. december 28., 13:262025. december 28., 13:26

Berecki Zsolt gyógyulását támogató, adománygyűjtő koncertet szerveznek vasárnap 17 órától Szovátán.

Zsolt két évvel ezelőtt már legyőzte a leukémiát, most azonban kiújult a betegség,

az ünnepet is a kórházban töltötte és embert próbáló küzdelem vár rá.

Az ő segítésére szervezett, szovátai amfiteátrumban tartandó jótékonysági koncerten fellép: Katona Sarolt, Coman Rodica, Szávuly Júlia és a Csillag születik nyertes párosa: Kristof Rebeka és Kristof Béla.

A koncert ideje alatt forralt bor, tea és zsíros kenyér is várja a résztvevőket.

Marosszék Szováta Jótékonyság
