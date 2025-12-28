A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán

Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.

Zsolt két évvel ezelőtt már legyőzte a leukémiát, most azonban kiújult a betegség,

az ünnepet is a kórházban töltötte és embert próbáló küzdelem vár rá.

Az ő segítésére szervezett, szovátai amfiteátrumban tartandó jótékonysági koncerten fellép: Katona Sarolt, Coman Rodica, Szávuly Júlia és a Csillag születik nyertes párosa: Kristof Rebeka és Kristof Béla.

A koncert ideje alatt forralt bor, tea és zsíros kenyér is várja a résztvevőket.