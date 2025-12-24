Rovatok
Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak

• Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) az idei influenzaszezon első halálesetéről számolt be szerdán: egy 88 éves, Kolozs megyei, krónikus betegségekben szenvedő nő hunyt el, akit A típusú, H3 altípusú influenzavírus fertőzött meg. Az idős asszony nem volt beoltva influenza ellen.

Székelyhon

2025. december 24., 16:06

2025. december 24., 16:202025. december 24., 16:20

Az intézet közleménye szerint jelentősen gyorsan terjed az influenzajárvány: a december 15-21. közötti héten

országosan több mint 102 ezer légúti fertőzéses esetet regisztráltak, ami meghaladja mind az előző hét, mind a tavalyi év azonos időszakának adatait.

Az influenzás megbetegedések száma egyetlen hét alatt megduplázódott, 11 174 klinikai influenzás esetet jelentettek, ami az elmúlt évek átlagának csaknem hétszerese – ismerteti az Agerpres.

A legtöbb megbetegedést Bukarestben, valamint Kolozs, Botoșani, Bihar, Iași és Neamț megyében jegyezték.

Idézet
Tekintettel arra, hogy az elmúlt három hétben az influenzaaktivitás intenzitása meghaladta az előző évek átlagát, és az influenzavírusok országszerte elterjedtek, járványügyi riasztási helyzet alakult ki”

– olvasható a közleményben.

A múlt héten emellett 62 súlyos, kórházi ellátást igénylő akut légúti fertőzéses esetet (SARI) és 133 laboratóriumilag igazolt influenzás megbetegedést jegyeztek. Az idei szezon kezdete óta

összesen 294 laboratóriumi igazolású influenzás esetet jelentettek, többségében A típusú vírusfertőzést.

Az intézet közlése szerint december 21-ig több mint 1,25 millió influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyen oltásra jogosult kockázati csoportokban.

Az egészségügyi minisztérium szerdán arra figyelmeztetett a Facebook-oldalán, hogy

országos szinten nő az influenzás esetek száma és más légúti fertőzések is terjednek.

A bejegyzés szerint a megbetegedések intenzitása növekszik, ezért a lakosság és az egészségügyi intézmények számára is megelőző intézkedéseket javasolnak.

A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy légúti fertőzések tünetei esetén

  • forduljanak családorvoshoz,

  • szükség esetén maradjanak otthon,

  • és viseljenek maszkot közösségi terekben.

Kiemelten ajánlják a kézhigiéné betartását, a zsúfolt helyek kerülését, a helyiségek rendszeres szellőztetését, valamint az influenza elleni védőoltás beadatását, különösen a veszélyeztetett csoportok – idősek, várandósok, krónikus betegek és immunhiányos személyek – számára. Az orvos által javasolt vírusellenes kezelés alkalmazását is hangsúlyozzák.

A kórházakban és fekvőbeteg-ellátó intézményekben szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be:

védőfelszerelés viselését, a látogatási program korlátozását, a személyzet napi egészségügyi szűrését, valamint megfelelő antivirális készletek biztosítását.

Az egészségügyi dolgozók oltásának megszervezése a bejegyzés szerint szintén prioritás.

A minisztérium közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi helyzet alakulását, és hangsúlyozzák: a megelőző szabályok betartása kulcsfontosságú a lakosság védelme és az egészségügyi rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében.

