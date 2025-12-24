Már van egy áldozata az idei influenzaszezonnak

Fotó: 123RF
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) az idei influenzaszezon első halálesetéről számolt be szerdán: egy 88 éves, Kolozs megyei, krónikus betegségekben szenvedő nő hunyt el, akit A típusú, H3 altípusú influenzavírus fertőzött meg. Az idős asszony nem volt beoltva influenza ellen.
Az intézet közleménye szerint jelentősen gyorsan terjed az influenzajárvány: a december 15-21. közötti héten
Az influenzás megbetegedések száma egyetlen hét alatt megduplázódott, 11 174 klinikai influenzás esetet jelentettek, ami az elmúlt évek átlagának csaknem hétszerese – ismerteti az Agerpres.
A legtöbb megbetegedést Bukarestben, valamint Kolozs, Botoșani, Bihar, Iași és Neamț megyében jegyezték.
A múlt héten emellett 62 súlyos, kórházi ellátást igénylő akut légúti fertőzéses esetet (SARI) és 133 laboratóriumilag igazolt influenzás megbetegedést jegyeztek. Az idei szezon kezdete óta
Az intézet közlése szerint december 21-ig több mint 1,25 millió influenza elleni oltást adtak be Romániában, döntő többségét az ingyen oltásra jogosult kockázati csoportokban.
Az egészségügyi minisztérium szerdán arra figyelmeztetett a Facebook-oldalán, hogy
A bejegyzés szerint a megbetegedések intenzitása növekszik, ezért a lakosság és az egészségügyi intézmények számára is megelőző intézkedéseket javasolnak.
A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy légúti fertőzések tünetei esetén
forduljanak családorvoshoz,
szükség esetén maradjanak otthon,
és viseljenek maszkot közösségi terekben.
Kiemelten ajánlják a kézhigiéné betartását, a zsúfolt helyek kerülését, a helyiségek rendszeres szellőztetését, valamint az influenza elleni védőoltás beadatását, különösen a veszélyeztetett csoportok – idősek, várandósok, krónikus betegek és immunhiányos személyek – számára. Az orvos által javasolt vírusellenes kezelés alkalmazását is hangsúlyozzák.
A kórházakban és fekvőbeteg-ellátó intézményekben szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be:
Az egészségügyi dolgozók oltásának megszervezése a bejegyzés szerint szintén prioritás.
A minisztérium közlése szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi helyzet alakulását, és hangsúlyozzák: a megelőző szabályok betartása kulcsfontosságú a lakosság védelme és az egészségügyi rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében.
