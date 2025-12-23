Két új miniszter karácsonyra

A Bolojan-kabinet két új minisztere, Radu Miruță és Irineu Darău kedden délután letette a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.

A ceremónián jelen volt Ilie Bolojan miniszterelnök is. Nicușor Dan államelnök kedden írta alá az új védelmi, illetve az új gazdasági miniszter kinevezési dekrétumát.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken hagyta jóvá Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre – írja az Agerpres hírügynökség.