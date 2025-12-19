Megvan, hogy kiket jelöl az USR a védelmi és a gazdasági minisztériumok élére

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.

A döntésről tájékoztató közleményében az USR emlékeztetett arra, hogy a 40 éves Radu Miruță távközlésből doktorált és jogi diplomát is szerzett.

Nagy telekommunikációs vállalatoknál dolgozott, 2020-ban pedig a párt listáján képviselő lett, jelenleg második ciklusát tölti a parlamentben.