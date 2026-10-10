Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is

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Fotó: Kozán István
Esővel, erős széllökésekkel és hegyvidéki havazással érkezik a lehűlés az országba jövő héten.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szombaton kiadott előrejelzése szerint vasárnaptól kedd délelőttig
hétfőn pedig a magasabban fekvő hegyvidéki területeken havas eső és havazás is kialakulhat.
Az előrejelzés szerint vasárnap hajnali 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, hétfőn pedig főként a délkeleti országrészben várható csapadék. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
Négyzetméterenként általában 15–20 liter, helyenként több mint 30 liter csapadék hullhat. A keleti és délkeleti régiókban a széllökések elérhetik a 45–50 kilométer/órát, a hegyekben pedig akár a 70–90 kilométer/órát is.
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