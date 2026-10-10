Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is

Esővel, erős széllökésekkel és hegyvidéki havazással érkezik a lehűlés az országba jövő héten.

Székelyhon 2026. október 10., 13:052026. október 10., 13:05

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szombaton kiadott előrejelzése szerint vasárnaptól kedd délelőttig

Románia valamennyi régiójában számítani lehet csapadékra,

hétfőn pedig a magasabban fekvő hegyvidéki területeken havas eső és havazás is kialakulhat. Hirdetés Az előrejelzés szerint vasárnap hajnali 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, hétfőn pedig főként a délkeleti országrészben várható csapadék. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

Hétfőn a Déli-Kárpátok 1500 méter fölötti térségeiben havas eső és havazás várható.