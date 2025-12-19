Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket

Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.

A Kistemplomban zajló előadás az Adventi hangoló koncertsorozat záróeseménye lesz, amelyen

a 20–21. századi magyar költészet istenes verseiből hallhat válogatást a közönség, valamint az előadók saját kompozíciói is elhangzanak.

A verses-énekes előadást kifejezetten szakrális terekbe szánták, alapgondolatát Pál apostol korintusi levelének ismert mondata adja: „Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.”

A műsort Erdély több településén bemutatták már, Marosvásárhelyen azonban most hallhatja először a közönség.

A belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.