Laczkó Vass Róbert előadóestjére várják a marosvásárhelyieket

Fotó: Gecse utcai Református Egyházközség
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
A Kistemplomban zajló előadás az Adventi hangoló koncertsorozat záróeseménye lesz, amelyen
A verses-énekes előadást kifejezetten szakrális terekbe szánták, alapgondolatát Pál apostol korintusi levelének ismert mondata adja: „Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.”
A műsort Erdély több településén bemutatták már, Marosvásárhelyen azonban most hallhatja először a közönség.
A belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Országszerte több mint 7 millió lej értékben rótt ki bírságot az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a december 15. és 19. között végzett ellenőrzések nyomán.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
