Fotó: Szabó Barbara
Közzétette a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia a 2026-os házszentelések időpontjait és helyszíneit. A papok január első napjaiban, utcákra és tömbházakra bontva keresik fel a hívek otthonait.
A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia az alábbi program szerint keresi fel híveit, hogy megszenteljék lakásaikat.
Január 2-án, pénteken a program a Kossuth Lajos utca páros oldalán kezdődik el, majd a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, valamint a Brassói út 5–7. szám alatti lakásoknál folytatódnak. Ezen a napon kerül sor a Nagy István utcában, a Márton Áron utcában és az Octavian Goga sétányon élő hívek otthonainak megszentelésére is. A program tovább folytatódik a Gál Sándor, Petőfi Sándor, Tudor Vladimirescu, Miron Cristea, Akarat, Puskaporos, Dénes László, Mikó és Bérc utcákban, majd a nap a Szabadság téri házszentelésekkel zárul.
Január 3-án, szombaton a papok elsőként a Nagyrét utcába látogatnak. Ezután következik a Temesvári sugárút: a régi fogászattól indulva (a toronytömbházak esetében délután), majd a 53-as tömbháztól a 45–65. számokig.
A házszentelések a Decemberi forradalom utcában (a toronytömbházaknál délután), valamint a Nagyrét utca 18–24. számú tömbházainál és a Temesvári sugárút 53–57. számainál folytatódnak.
A nap a Brassói út sorházainál, valamint az Ifjúság, Gólya, Zöld Péter, Gábor Áron, Bolyai és Hóvirág utcákban ér véget.
Január 4-én, vasárnap a házszentelések a Hargita utca páros oldali tömbházaiban kezdődnek, majd a Hargita utcai sorházakban és garzonokban, valamint a Búza, Levendula, Olt, Sas és Remény utcákban folytatódnak. Sor kerül továbbá a Fűzfa utca 1–11. szám közötti házaira és a Hargita utca páratlan oldali tömbházaira. Délután az Akác, Gyár, Baromtér és Vadász utcák kerülnek sorra.
A nap végén a Szécsenyben lesz házszentelés.
Január 5-én, hétfőn a Brassói út 9. szám alatt, valamint a Mihail Sadoveanu és a Nicolae Bălcescu utcákban zajlanak házszentelések. Ezt követi a Testvériség sugárút páros oldala, majd a Szász Endre és Hősök utcák.
A program a Vár tér, a Testvériség sugárút páratlan oldala, a Majláth Gusztáv Károly tér és a Kőrösi Csoma Sándor utca érintésével folytatódik, végül a Piac, Mihai Eminescu, Mérleg és Villanytelep utcákban fejeződik be.
Január 6-án, kedden, Vízkereszt ünnepén a házszentelések a Szív utca páros, majd páratlan oldalán történnek. Ezt követi a Jégpálya utca páros és páratlan oldala. A nap második felében a Vörösmarty utca, a Fürdő utca bal oldala a Tavasz utcáig, valamint a Tavasz utca kerül sorra, végül a Fürdő utca jobb oldala, a Hajnal utca és a Halász utca zárja a programot.
A plébánia kéri a híveket, hogy az érintett napokon lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, és készüljenek fel a házszentelés fogadására.
Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen a január elsejére virradóra. A tűzben két, 13 és 16 éves lány szenvedett égési sérüléseket, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.
A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.
Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.
Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.
