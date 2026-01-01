Rovatok
Közzétette a házszentelés menetrendjét a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia

Fotó: Szabó Barbara

Fotó: Szabó Barbara

Közzétette a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia a 2026-os házszentelések időpontjait és helyszíneit. A papok január első napjaiban, utcákra és tömbházakra bontva keresik fel a hívek otthonait.

Barabás Hajnal

2026. január 01., 09:022026. január 01., 09:02

A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia az alábbi program szerint keresi fel híveit, hogy megszenteljék lakásaikat.

  • Január 2-án, pénteken a program a Kossuth Lajos utca páros oldalán kezdődik el, majd a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, valamint a Brassói út 5–7. szám alatti lakásoknál folytatódnak. Ezen a napon kerül sor a Nagy István utcában, a Márton Áron utcában és az Octavian Goga sétányon élő hívek otthonainak megszentelésére is. A program tovább folytatódik a Gál Sándor, Petőfi Sándor, Tudor Vladimirescu, Miron Cristea, Akarat, Puskaporos, Dénes László, Mikó és Bérc utcákban, majd a nap a Szabadság téri házszentelésekkel zárul.

  • Január 3-án, szombaton a papok elsőként a Nagyrét utcába látogatnak. Ezután következik a Temesvári sugárút: a régi fogászattól indulva (a toronytömbházak esetében délután), majd a 53-as tömbháztól a 45–65. számokig.

    A házszentelések a Decemberi forradalom utcában (a toronytömbházaknál délután), valamint a Nagyrét utca 18–24. számú tömbházainál és a Temesvári sugárút 53–57. számainál folytatódnak.

    A nap a Brassói út sorházainál, valamint az Ifjúság, Gólya, Zöld Péter, Gábor Áron, Bolyai és Hóvirág utcákban ér véget.

  • Január 4-én, vasárnap a házszentelések a Hargita utca páros oldali tömbházaiban kezdődnek, majd a Hargita utcai sorházakban és garzonokban, valamint a Búza, Levendula, Olt, Sas és Remény utcákban folytatódnak. Sor kerül továbbá a Fűzfa utca 1–11. szám közötti házaira és a Hargita utca páratlan oldali tömbházaira. Délután az Akác, Gyár, Baromtér és Vadász utcák kerülnek sorra.

    A nap végén a Szécsenyben lesz házszentelés.

  • Január 5-én, hétfőn a Brassói út 9. szám alatt, valamint a Mihail Sadoveanu és a Nicolae Bălcescu utcákban zajlanak házszentelések. Ezt követi a Testvériség sugárút páros oldala, majd a Szász Endre és Hősök utcák.

    A program a Vár tér, a Testvériség sugárút páratlan oldala, a Majláth Gusztáv Károly tér és a Kőrösi Csoma Sándor utca érintésével folytatódik, végül a Piac, Mihai Eminescu, Mérleg és Villanytelep utcákban fejeződik be.

  • Január 6-án, kedden, Vízkereszt ünnepén a házszentelések a Szív utca páros, majd páratlan oldalán történnek. Ezt követi a Jégpálya utca páros és páratlan oldala. A nap második felében a Vörösmarty utca, a Fürdő utca bal oldala a Tavasz utcáig, valamint a Tavasz utca kerül sorra, végül a Fürdő utca jobb oldala, a Hajnal utca és a Halász utca zárja a programot.

A plébánia kéri a híveket, hogy az érintett napokon lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, és készüljenek fel a házszentelés fogadására.

Csíkszék Csíkszereda
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
