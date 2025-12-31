Közel 9 mázsa illegális pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség Borszéken és Gyergyóhollón

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések több helyszínen zajlottak:
Az akció célja az volt, hogy kiszűrjék azokat az eseteket, ahol a pirotechnikai eszközöket a törvényi előírásokat megszegve tárolták, szállították vagy forgalmazták.
– ezek olyan pirotechnikai eszközök, amelyeket magánszemélyek engedély nélkül sem nem birtokolhatnak, sem nem használhatnak.
A rendőrök a lefoglalt pirotechnikai anyagokat elszállították, az ügyben a további eljárások jelenleg is folyamatban vannak.
A hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint magánszemélyek kizárólag az F1 kategóriába tartozó, alacsony kockázatú pirotechnikai eszközöket használhatják. Minden más kategória engedély nélküli birtoklása vagy használata törvénysértő, és komoly veszélyt jelenthet a környezetre és a személyi biztonságra is.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hasonló ellenőrzések az elkövetkező időszakban is folytatódnak.
Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.
A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.
Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.
Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.
Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.
Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.
szóljon hozzá!