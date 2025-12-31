Közel 9 mázsa illegális pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség Borszéken és Gyergyóhollón

A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések több helyszínen zajlottak:

Borszék város területén, egy helyi kereskedelmi egységnél, valamint Gyergyóhollón is vizsgálódtak a hatóságok.

Az akció célja az volt, hogy kiszűrjék azokat az eseteket, ahol a pirotechnikai eszközöket a törvényi előírásokat megszegve tárolták, szállították vagy forgalmazták.

Az ellenőrzések során lefoglalt anyagok az F2, F4, P1 és T1 kategóriákba tartoztak

– ezek olyan pirotechnikai eszközök, amelyeket magánszemélyek engedély nélkül sem nem birtokolhatnak, sem nem használhatnak.

A rendőrök a lefoglalt pirotechnikai anyagokat elszállították, az ügyben a további eljárások jelenleg is folyamatban vannak.

A hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint magánszemélyek kizárólag az F1 kategóriába tartozó, alacsony kockázatú pirotechnikai eszközöket használhatják. Minden más kategória engedély nélküli birtoklása vagy használata törvénysértő, és komoly veszélyt jelenthet a környezetre és a személyi biztonságra is.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hasonló ellenőrzések az elkövetkező időszakban is folytatódnak.