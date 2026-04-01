Kitüntették az eltűnt dicsőszentmártoni kislányokat megtaláló erdészt

A Romsilva jutalomban részesítette az erdészt, aki eltűnésük után egy nappal megtalálta az erdőben a két dicsőszentmártoni kislányt.

Az erdőgazdálkodási vállalat szerdai közleménye szerint Aurel Frandeș, a marosludasi erdészeti hivatal erdésze az intézmény központi székhelyén szervezett ünnepélyes rendezvényen

egy köszönetnyilvánító oklevelet vett át Jean Vișan vezérigazgatótól, és bérjutalomban is részesülni fog a két eltűnt kislány felkutatásában tett erőfeszítéseiért.

Az eseményen Silviu Geană, a Silva Erdészeti Szakszervezeti Szövetség elnöke egy érdemérmet, valamint pénzjutalmat adott át az erdésznek.

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Mint ismert, Aurel Frandeș, a Maros megyei erdészeti igazgatóság munkatársa hétfő délután Küküllődombó (Dâmbău) térségében talált rá a 4 éves és az 5 éves kislányra, akik vasárnap délután tűntek el dicsőszentmártoni házuk udvaráról, és a hatóságok nagy erőkkel keresték őket. A gyermekek a szabadban töltötték az éjszakát.