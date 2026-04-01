Kitüntették az eltűnt dicsőszentmártoni kislányokat megtaláló erdészt

Fotó: Romsilva/Facebook
A Romsilva jutalomban részesítette az erdészt, aki eltűnésük után egy nappal megtalálta az erdőben a két dicsőszentmártoni kislányt.
2026. április 01., 15:32
Az erdőgazdálkodási vállalat szerdai közleménye szerint Aurel Frandeș, a marosludasi erdészeti hivatal erdésze az intézmény központi székhelyén szervezett ünnepélyes rendezvényen
Az eseményen Silviu Geană, a Silva Erdészeti Szakszervezeti Szövetség elnöke egy érdemérmet, valamint pénzjutalmat adott át az erdésznek.
Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.
Mint ismert, Aurel Frandeș, a Maros megyei erdészeti igazgatóság munkatársa hétfő délután Küküllődombó (Dâmbău) térségében talált rá a 4 éves és az 5 éves kislányra, akik vasárnap délután tűntek el dicsőszentmártoni házuk udvaráról, és a hatóságok nagy erőkkel keresték őket. A gyermekek a szabadban töltötték az éjszakát.
„Büszke vagyok, hogy sikerült megmentenem a két kislányt.
– nyilatkozta az erdész.
