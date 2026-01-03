Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre

Székelyföld csaknem egész területét hótakaró borítja
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
Az Országos Meteorológia Szolgálat hóvastagság-térképe szerint szombaton reggel 8 óráig
míg Maroshévízen és Marosvásárhelyen 12 centiméteres a hóréteg. Székelyudvarhelyen 8, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön 3 centiméter a hótakaró vastagsága.
A hegyekben jelentősebb hómennyiség halmozódott fel, a Bucsin-tetőn 44, a Lakóca-tetőn 25 centiméteres a hóréteg.
A széllel kísért havazás következtében többfelé fák dőltek ki és több ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül. A meteorológusok szerint a télies idő a következő napokban is kitart, így Székelyföldön is további havazásra lehet számítani.
Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.
Fehér megyében hozzávetőlegesen 42 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az erős szél és hóviharok miatt, ugyanakkor az áramkimaradás miatt 8 ezer háztartásban nincs vezetékes víz.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.
Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.
A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.
Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.
Megfellebbezte az előzetes letartóztatását elrendelő bírósági határozatot az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
