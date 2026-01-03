Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre

Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.

Az Országos Meteorológia Szolgálat hóvastagság-térképe szerint szombaton reggel 8 óráig

míg Maroshévízen és Marosvásárhelyen 12 centiméteres a hóréteg. Székelyudvarhelyen 8, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön 3 centiméter a hótakaró vastagsága.

A hegyekben jelentősebb hómennyiség halmozódott fel, a Bucsin-tetőn 44, a Lakóca-tetőn 25 centiméteres a hóréteg.

A széllel kísért havazás következtében többfelé fák dőltek ki és több ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül. A meteorológusok szerint a télies idő a következő napokban is kitart, így Székelyföldön is további havazásra lehet számítani.

