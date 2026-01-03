Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás

Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.

Narancssárga jelzésű riasztás volt érvényben szombaton 10 óráig Maros megyében, a kedvezőtlen időjárás nyomán a tűzoltóknak több, az úttestre dőlt fát kellett eltávolítaniuk az alábbi helyszíneken:

Marosvásárhelyen – a Remeteszeg, Magura és Ady Endre utcákban, valamint a Kornisa sétányon;

Segesváron – a Valea Dracului utcában.

Emellett személygépkocsikra dőlt fák eltávolítására is szükség volt: Marosvásárhelyen az 1918. december 1. sugárúton, valamint Dicsőszentmártonban a Nicolae Bălcescu utcában – közölte szombat délelőtt a Maros megyei tűzoltóság.