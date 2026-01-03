Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.
2026. január 03., 11:182026. január 03., 11:18
Narancssárga jelzésű riasztás volt érvényben szombaton 10 óráig Maros megyében, a kedvezőtlen időjárás nyomán a tűzoltóknak több, az úttestre dőlt fát kellett eltávolítaniuk az alábbi helyszíneken:
Marosvásárhelyen – a Remeteszeg, Magura és Ady Endre utcákban, valamint a Kornisa sétányon;
Segesváron – a Valea Dracului utcában.
Emellett személygépkocsikra dőlt fák eltávolítására is szükség volt: Marosvásárhelyen az 1918. december 1. sugárúton, valamint Dicsőszentmártonban a Nicolae Bălcescu utcában – közölte szombat délelőtt a Maros megyei tűzoltóság.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Szombat délelőtt Maros megye 60 településen, mintegy 13 700 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás. A villanyhálózatért felelős vállalat csapatai dolgoznak az áramellátás mielőbbi helyreállításán.
Maros megye minden ország- és megyei útján téli útviszonyok uralkodnak, csúszásgátló anyagot szórnak. Jelenleg nincs lezárt útszakasz.
A tűzoltóság arra kéri a lakosságot, hogy tanúsítson fokozott óvatosságot, és útnak indulás előtt kövesse a meteorológiai előrejelzéseket, valamint a hatóságok ajánlásait.
