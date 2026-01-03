Rovatok
Kidőlt fák, szünetelő áramszolgáltatás – Maros megyében is károkat okozott a havazás

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.

Székelyhon

2026. január 03., 11:182026. január 03., 11:18

2026. január 03., 11:192026. január 03., 11:19

Narancssárga jelzésű riasztás volt érvényben szombaton 10 óráig Maros megyében, a kedvezőtlen időjárás nyomán a tűzoltóknak több, az úttestre dőlt fát kellett eltávolítaniuk az alábbi helyszíneken:

  • Marosvásárhelyen – a Remeteszeg, Magura és Ady Endre utcákban, valamint a Kornisa sétányon;

  • Segesváron – a Valea Dracului utcában.

Emellett személygépkocsikra dőlt fák eltávolítására is szükség volt: Marosvásárhelyen az 1918. december 1. sugárúton, valamint Dicsőszentmártonban a Nicolae Bălcescu utcában – közölte szombat délelőtt a Maros megyei tűzoltóság.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Áramkimaradásokat is jeleztek

Szombat délelőtt Maros megye 60 településen, mintegy 13 700 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás. A villanyhálózatért felelős vállalat csapatai dolgoznak az áramellátás mielőbbi helyreállításán.

Maros megye minden ország- és megyei útján téli útviszonyok uralkodnak, csúszásgátló anyagot szórnak. Jelenleg nincs lezárt útszakasz.

A tűzoltóság arra kéri a lakosságot, hogy tanúsítson fokozott óvatosságot, és útnak indulás előtt kövesse a meteorológiai előrejelzéseket, valamint a hatóságok ajánlásait.

Marosszék Időjárás Tűzoltóság
