Több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül Szováta és Korond környékén

2026. január 02., péntek

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van

Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.