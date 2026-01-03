Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül Szováta és Korond környékén

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.

Székelyhon

2026. január 03., 09:072026. január 03., 09:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az áramhálózatokért felelős vállalat munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, amely miatt 7315 fogyasztó maradt villanyáram nélkül szombaton Szováta és Korond környékén – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. A meghibásodást a kedvezőtlen időjárás – erős szél és havazás – okozta.

Udvarhelyszék Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Háromnapos havazás következik
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Az ukrán erők „Magyar Madarak” nevű egysége égethette el elevenen az ünneplő civileket
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Háromnapos havazás következik
Székelyhon

Háromnapos havazás következik
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Székelyhon

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Székely Sport

Egyhamar nem nézhetjük a nagy kézilabdatornákat a román sportcsatornákon
Az ukrán erők „Magyar Madarak” nevű egysége égethette el elevenen az ünneplő civileket
Krónika

Az ukrán erők „Magyar Madarak” nevű egysége égethette el elevenen az ünneplő civileket
Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Székely Sport

Kitehetik a keretből a Sepsi OSK korábbi húzóemberét
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Háromnapos havazás következik

A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Háromnapos havazás következik
Háromnapos havazás következik
2026. január 02., péntek

Háromnapos havazás következik
Hirdetés
2026. január 02., péntek

Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe

Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.

Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe
Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe
2026. január 02., péntek

Akik autóval indultak az év utolsó napján, de már jogosítvány nélkül érkeztek az új évbe
2026. január 02., péntek

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval

Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
2026. január 02., péntek

Lavinát indított el a Bîlea-tónál két síelő, a hógörgeteg túljutott a bódékon is – videóval
2026. január 02., péntek

Időjárási figyelmeztető: hó és szél ma és holnap

Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.

Időjárási figyelmeztető: hó és szél ma és holnap
Időjárási figyelmeztető: hó és szél ma és holnap
2026. január 02., péntek

Időjárási figyelmeztető: hó és szél ma és holnap
Hirdetés
2026. január 02., péntek

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van

Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
2026. január 02., péntek

Több Hargita megyei sípálya is nyitva van
2026. január 02., péntek

Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján

A Kovászna megyei Bodzafordulón volt a leghidegebb péntekre virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint mínusz 14,4 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján
Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján
2026. január 02., péntek

Mínusz 14 fok alá esett a hőmérséklet az év második napján
2026. január 02., péntek

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma

Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
2026. január 02., péntek

„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma
Hirdetés
2026. január 01., csütörtök

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban

Az új évben is számos látványosnak ígérkező (és remélhetőleg maradandó élményeket is szerző) néznivalóval rukkol elő a filmipar. Év eleji maratoni összeállításunkban az általunk legjobban várt 20 amerikai filmet mutatjuk be.

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
2026. január 01., csütörtök

20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban
2026. január 01., csütörtök

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő

Megfellebbezte az előzetes letartóztatását elrendelő bírósági határozatot az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
2026. január 01., csütörtök

Szeben megyei gyilkosság: fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen az anyja megölésével gyanúsított nő
2026. január 01., csütörtök

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé

Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
2026. január 01., csütörtök

Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!