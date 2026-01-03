Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat

A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon 2026. január 03., 11:352026. január 03., 11:35

A meteorológusok szerint hétfő estig az ország nagy részén számítani lehet csapadékra, amelynek a mennyisége eléri a 10–30 litert, helyenként az 50 litert is négyzetméterenként.

A hegyekben folytatódik a havazás, 20–50 centiméteres hóréteg rakódik le.

Erdélyben és Máramarosban ónos eső és havazás várható, 5–15 centiméteres hóréteg képződik. A Bánságban, Olténiában, Munténiában, Moldvában, Dobrudzsában és Körösvidék egy részén többnyire vegyes halmazállapotú csapadék hull. Hirdetés A hegyekben sokfelé megerősödik a szél. A Keleti-Kárpátokban szombat estig sárga jelzésű riasztás van érvényben, itt 70–80 km/órás, 1700 méter magasság fölött pedig 70-85 km/órás széllökésekre lehet számítani. A riasztás Suceava, Neamț, Bákó, Buzău és Hargita megyére érvényes.

Január 9-ig időszakosan az ország minden régiójában várható csapadék, helyenként jelentős mennyiségű