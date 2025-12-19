Kezdődik a téli vakáció

Egy ideig nem kell a hátakra venni az iskolatáskát
Fotó: Mihály Csaba
A tanév rendjének megfelelően a pénteki tanórák után kezdődik és január 7-ig tart a téli vakáció. A diákok január 8-án térnek vissza az iskolákba.
A 2025-2026-os tanév hátralevő tanítási időszakai a következők:
2026. január 8-ától 2026. február 6-áig vagy február 13-áig vagy február 20-áig a megyei tanfelügyelőségek által megszabott sívakáció függvényében;
a megyei tanfelügyelőségek által megszabott sívakáció függvényében február 16-ától vagy február 23-ától vagy március 2-ától április 3-áig;
2026. április 15-étől június 19-éig.
A szünidők a következő időszakokra esnek:
2025. október 25-étől november 2-áig;
2025. december 20-ától 2026. január 7-éig;
a 2026. február 9-e és március 1-je közötti időszakban egyhetes sívakáció a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint;
2026. április 4-étől április 14-éig
2026. június 20-ától szeptember 6-áig.
Az Iskola másként hetet és a zöldhetet a 2025. szeptember 8. és 2026. április 3. közötti időszakban – de eltérő modulokban – kell megszervezni, az erre szánt, egyenként ötnapos időszakról a tanintézetek döntenek – ismerteti az Agerpres.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
