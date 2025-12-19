Kezdődik a téli vakáció

A tanév rendjének megfelelően a pénteki tanórák után kezdődik és január 7-ig tart a téli vakáció. A diákok január 8-án térnek vissza az iskolákba.

A 2025-2026-os tanév hátralevő tanítási időszakai a következők:

2026. január 8-ától 2026. február 6-áig vagy február 13-áig vagy február 20-áig a megyei tanfelügyelőségek által megszabott sívakáció függvényében;

a megyei tanfelügyelőségek által megszabott sívakáció függvényében február 16-ától vagy február 23-ától vagy március 2-ától április 3-áig;

2026. április 15-étől június 19-éig.

A szünidők a következő időszakokra esnek:

2025. október 25-étől november 2-áig;

2025. december 20-ától 2026. január 7-éig;

a 2026. február 9-e és március 1-je közötti időszakban egyhetes sívakáció a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint;

2026. április 4-étől április 14-éig

2026. június 20-ától szeptember 6-áig.

Az Iskola másként hetet és a zöldhetet a 2025. szeptember 8. és 2026. április 3. közötti időszakban – de eltérő modulokban – kell megszervezni, az erre szánt, egyenként ötnapos időszakról a tanintézetek döntenek – ismerteti az Agerpres.