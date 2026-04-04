Jézus feltámadását ünnepeljük nagyszombat este

Nagyszombaton az esti vigília szertartással kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe.

Székelyhon 2026. április 04., 18:56

A katolikus templomokban a legtöbb helyen sötétedés után, de mindenképpen az esti órákban veszi kezdetét a vigília szentmise, melynek lényegi részei a 4. század óta változatlanok:

a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia

– olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTI-hez elküldött közleményében.

A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött ki. A templom előtt végzett tűzszentelési szertartás után a hívek bevonulnak a templomba, majd következik a Krisztust jelképező húsvéti gyertya meggyújtása – írták.

A glóriára ismét megszólalnak a harangok, az orgona és a csengők.

Az igeliturgia, az olvasmányok és az evangélium után következik a keresztkútnál végzett vízszentelés, közben a mindenszentek litániáját éneklik a hívek. Ha vannak felnőtt keresztelendők, ekkor kapják meg a beavató szentségeket, ahogy az már az ősegyházban is gyakorlat volt. Ha nincsenek,

a közösség akkor is megújítja a keresztségben tett fogadalmait, vagyis hitet tesz Isten mellett és ellene mond a sátán kísértésének.