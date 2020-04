Jelentős kárt tettek az éjszakai fagyok a korán virágzó gyümölcsfákon

A barackfélék virágai csak emberi segítséggel vészelhették át az elmúlt napok éjszakai fagyjait • Fotó: MTI/Varga György

Idén alig lesz termés a korán virágzó gyümölcsfafajtákon, ugyanis a fák fagyra legérzékenyebb részeit, a virágokat nagyrészt tönkretette az április 15-re virradóan beállt kemény fagy. A barackfélék és a cseresznyeszilva esetében mintegy hetven százalékosra becsüli a kár mértékét Székely Csaba agrármérnök, aki számos gyümölcsfajtát termeszt nyikómalomfalvi gyümölcsösében. Elmondta, április 15-ére virradóra mínusz 4 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet, a virágzó gyümölcsfákban viszont az ennél enyhébb fagy is kárt tesz, így a veszteség már most biztos, amit az enyhébb mínuszok csak fokozhatnak a későbbiekben.

Az biztos, hogy súlyos a kár, ugyanis a mínusz négy fok már túl alacsony hőmérséklet. Mínusz kettőnél a virágok valamekkora hányada még megmarad, de mínusz négynél már nem sok

– fogalmazott a szakember. Megjegyezte viszont, hogy szerencsére az almatermésűek és a szilvafélék egy része még bimbós állapotban van, így azok átvészelik a fagyokat. Ezek esetében ha lesz egy 30–40 százalékos kár, az még nem túl vészes, ugyanis idén bőséges lesz a virágzás, jó termőrész-berakódás volt az említett fajták esetében – fűzte hozzá az agrármérnök.

A fagykárveszélyt illetően a legjobb helyzetben Csíkszék és Gyergyószék van a megyében, ugyanis a hűvösebb időjárás miatt ott valamivel később kezdődik a virágzás,

legérzékenyebben pedig a megye dél-nyugati részében, Székelykeresztúr térségében érinthetik a gyümölcsösöket a fagyok, ugyanis ott kezdődik legkorábban a virágzás.

Aggodalomra adhat okot a gyümölcstermesztők körében az is, hogy enyhe volt a tél, és sok rovarkártevő túlélte a hideg időszakot – Székely Csaba e miatt idén sok rovarkárra számít. „Sajnos nagy odafigyeléssel kell majd küzdeni a kártevők ellen, mert nagyon enyhe volt a tél. Nekem idén volt rá időm a karanténos időszak miatt is, hogy elvégezzem a gyümölcsfákon azokat a munkákat is, amikre máskor nem volt időm – amolyan kéregpucolást. Hántottam a kérgüket, és tele van, nagyon sok kéreglakó, élő kártevőt kaptam” – számolt be a tapasztalatairól a gyümölcstermesztő. Főként a pajzstetvek családjába tartozó kártevőkből talált rengeteget, amelyeket a kemény telek általában megtizedelnek, ezúttal viszont ez nem történt meg.

Fontos lesz tehát a permetezés, aki az első, téli lemosó permetezést még nem végezte el, még mindig megteheti, akinél viszont már bimbós állapotban vannak, vagy virágoznak a fák, az várja meg a virágzás végét

– hívta fel a figyelmet a szakember. „Virágzáskor és bimbós állapotban nem tanácsos rovarölő szert használni még akkor sem, ha vannak kártevők. A rovarölő szereknek a nagy hányada ugyanis a méheket sem kíméli, azok nélkül pedig nincs gyümölcstermés sem” – magyarázta el az összefüggést.

„Katasztrofális, siralmas a helyzet”



Az agrárszektor nagy részében nem okoztak problémát az éjszakai fagyok, a csapadékhiány azonban egyre általánosabb és kiterjedtebb gondot jelent a gazdák számára. Székely Csaba rendszeresen méri a lehulló csapadékmennyiséget, és mint mondja, feljegyzései szerint februárban négyzetméterenként 56 milliméter csapadék volt, március elején volt még 30 milliméternyi, azóta viszont semmi. „Vetettünk kukoricát valamelyik nap, de a vetés mélységében, 6–7 centi mélyen olyan száraz a föld, hogy zörög. Ilyent még nem értem, katasztrofális, siralmas a helyzet a csapadékhiány szempontjából” – érzékeltette a problémát az agrármérnök.