Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás a férfi ellen, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.
Az eset a Szatmár megyei Ivácskóban történt szerda hajnalban, amikor kigyúlt egy farm, egy nő pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Közleménye szerint a vádhatóság indítványozni fogja a bíróságon a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását – ismerteti az Agerpres.
Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.
Az ügyészség szerint egy ittas állapotban kialakult, spontán konfliktus során
A gyanúsított a tett elkövetése után elhagyta a helyszínt, és a Ivácskó melletti erdőben rejtőzött el.
A rendőrség korábbi közleménye szerint a 46 éves Krassó-Szörény megyei férfi összeveszett a gazdaságot birtokló élettársával, egy 45 éves Bihar megyei nővel, és bosszúból felgyújtotta a házat. A lángok elterjedtek, a férfi pedig elhagyta a gazdaságot.
Jelenleg kórházba ápolják.
A Szatmár megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) szerda reggeli tájékoztatása szerint a gyújtogatás szerda hajnalban történt, az oltáshoz katonai és önkéntes tűzoltócsapatokat is kivezényeltek. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok körülbelül 150 négyzetméteren pusztítottak a farmon, de sikerült rövid időn belül megakadályozni, hogy átterjedjenek a közeli épületekre.
