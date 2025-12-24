Benzint locsolt élettársára a Szatmár megyei gyújtogató

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás a férfi ellen, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.

Székelyhon 2025. december 24., 16:172025. december 24., 16:17

Az eset a Szatmár megyei Ivácskóban történt szerda hajnalban, amikor kigyúlt egy farm, egy nő pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Közleménye szerint a vádhatóság indítványozni fogja a bíróságon a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben. Az ügyészség szerint egy ittas állapotban kialakult, spontán konfliktus során

a férfi benzint locsolt az élettársára, aki nyílt láng közelében tartózkodott, így súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A gyanúsított a tett elkövetése után elhagyta a helyszínt, és a Ivácskó melletti erdőben rejtőzött el. A rendőrség korábbi közleménye szerint a 46 éves Krassó-Szörény megyei férfi összeveszett a gazdaságot birtokló élettársával, egy 45 éves Bihar megyei nővel, és bosszúból felgyújtotta a házat. A lángok elterjedtek, a férfi pedig elhagyta a gazdaságot.

A nő a tűz kitörésekor a házban tartózkodott, és másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testfelületének körülbelül 50 százalékán.