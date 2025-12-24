Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.

Székelyhon

2025. december 24., 11:442025. december 24., 11:44

2025. december 24., 12:142025. december 24., 12:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szatmár megyei tűzoltóság szerdai tájékoztatása szerint az oltáshoz katonai és önkéntes tűzoltócsapatokat is kivezényeltek.

A tűzoltók kiérkezésekor a tűz körülbelül 150 négyzetméteren pusztított a farmon.

Rövid időn belül sikerült lokalizálni, megakadályozva ezáltal, hogy a lángok átterjedjenek a közeli épületekre.

Egy nő megsérült a tűzben, testfelületének mintegy felén másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

A rohammentősök a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították – számolt be a tűzoltóságra hivatkozva az Agerpres.

Hirdetés

A katasztrófavédelmi erők körülbelül 15 háziállatot (sertéseket és borjakat) és jelentős mennyiségű takarmányt és gabonát mentettek ki a tűzből.

Szándékos gyújtogatás okozta a tüzet

Egy 46 éves férfi idézte elő szándékosan a tüzet az ivácskói gazdaságban – közölte szerdán a Szatmár megyei rendőrség.

Az első vizsgálatokból kiderült, hogy egy 46 éves Krassó-Szörény megyei férfi és élettársa, a gazdaság tulajdonosa, egy 45 éves Bihar megyei nő között kitört spontán konfliktus nyomán felgyújtotta a házat.

A lángok szétterjedtek, a férfi pedig elhagyta a farmot. A nő, aki a tűz kitörésekor a házban tartózkodott, másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testfelületének körülbelül 50 százalékán, és kórházba szállították.

A rendőrség nyomozást indított, amelyet a Szatmár megyei ügyészség koordinál.

Belföld Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Két helyszínen játszott felkészülési mérkőzéseket a romániai EYOF-hokiválogatott
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Székelyhon

Szállodai medence fölötti mennyezet omlott be, vörös beavatkozási tervet léptettek érvénybe
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Székelyhon

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Székely Sport

Továbbpasszolják a focimeccsek egy részét, megosztott vb-közvetítés jöhet Romániában
Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Krónika

Beomlott egy luxusszálloda beltéri medencéje fölötti mennyezet, búvárokat is bevetnek (Frissítve)
Két helyszínen játszott felkészülési mérkőzéseket a romániai EYOF-hokiválogatott
Székely Sport

Két helyszínen játszott felkészülési mérkőzéseket a romániai EYOF-hokiválogatott
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 24., szerda

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya

Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
2025. december 24., szerda

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
Hirdetés
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál

A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium

Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben

Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
Hirdetés
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók

Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében

Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata

Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok

Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le

Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!