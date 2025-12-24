Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.
A Szatmár megyei tűzoltóság szerdai tájékoztatása szerint az oltáshoz katonai és önkéntes tűzoltócsapatokat is kivezényeltek.
Rövid időn belül sikerült lokalizálni, megakadályozva ezáltal, hogy a lángok átterjedjenek a közeli épületekre.
A rohammentősök a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították – számolt be a tűzoltóságra hivatkozva az Agerpres.
A katasztrófavédelmi erők körülbelül 15 háziállatot (sertéseket és borjakat) és jelentős mennyiségű takarmányt és gabonát mentettek ki a tűzből.
Egy 46 éves férfi idézte elő szándékosan a tüzet az ivácskói gazdaságban – közölte szerdán a Szatmár megyei rendőrség.
A lángok szétterjedtek, a férfi pedig elhagyta a farmot. A nő, aki a tűz kitörésekor a házban tartózkodott, másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testfelületének körülbelül 50 százalékán, és kórházba szállították.
A rendőrség nyomozást indított, amelyet a Szatmár megyei ügyészség koordinál.
Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.
A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.
Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.
Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.
Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.
Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.
Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.
Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.
