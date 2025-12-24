Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő

Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.

A Szatmár megyei tűzoltóság szerdai tájékoztatása szerint az oltáshoz katonai és önkéntes tűzoltócsapatokat is kivezényeltek.

A tűzoltók kiérkezésekor a tűz körülbelül 150 négyzetméteren pusztított a farmon.

Rövid időn belül sikerült lokalizálni, megakadályozva ezáltal, hogy a lángok átterjedjenek a közeli épületekre.

Egy nő megsérült a tűzben, testfelületének mintegy felén másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

A rohammentősök a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították – számolt be a tűzoltóságra hivatkozva az Agerpres.

A katasztrófavédelmi erők körülbelül 15 háziállatot (sertéseket és borjakat) és jelentős mennyiségű takarmányt és gabonát mentettek ki a tűzből.

Szándékos gyújtogatás okozta a tüzet

Egy 46 éves férfi idézte elő szándékosan a tüzet az ivácskói gazdaságban – közölte szerdán a Szatmár megyei rendőrség.