Eszméletlen embert mentettek ki a Nagy-Küküllőből Segesváron

A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.

A folyóba esett személyt eszméletlen állapotban emelték ki a segesvári tűzoltók, majd átadták a mentősöknek, akik azonnal megkezdték az újraélesztését. Szerencsére reagált az életmentő beavatkozásokra, majd a segesvári sürgősségi osztályra szállították további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.