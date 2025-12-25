Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.

Karácsony előtt mindannyian meghittségre és lelassulásra vágyunk, mégis azt tapasztaljuk, hogy egyre több a teendő, és egyre nagyobb a belső feszültség. Ebben az időszakban különösen fontos feltenni magunknak néhány alapvető kérdést:

hogyan szeretnék jelen lenni az ünnepben, és mi az, ami számomra valóban értékes?

– mondja Langer Rozália szociológus, mentálhigiénés szakember, mindfulness-oktató. Miről szól a tudatos jelenlét? A tudatos jelenlét – más néven mindfulness – arról szól, hogy ne csak „túléljük" a napjainkat, hanem észrevegyük, mi történik bennünk, körülöttünk, mi történik ott, ahol az életünk zajlik.

A mindfulness segít visszatérni a jelenbe abból az állandó gondolati pörgésből, amikor a múlton rágódunk vagy a jövő miatt aggódunk.

Előfordulhat például, hogy szenteste már a szeretteinkkel vagyunk, végre pihenhetnénk – hiszen erre vágytunk –, de gondolatban már az újévet tervezzük.

Amiatt bánkódunk, hogy ez a pillanat hamar elmúlik, ahelyett, hogy jelen lennénk abban, ami éppen van, és megélnénk a pillanatot.

Az elménk elkalandozása teljesen természetes, a figyelem azonban edzhető: gyakorlással egyre könnyebben visszatalálunk a jelen pillanatba – hangsúlyozta a szakember.

Mint mondta, a tudatos jelenlét nem valami misztikus vagy elérhetetlen dolog, hanem egy olyan képesség, amellyel mindannyian rendelkezünk, amelyet a hétköznapokban is elő tudunk hívni. Számos tévhit övezi, például hogy valláshoz kötődik, túlzottan spirituális irányzat, kényelmetlen testhelyzetekben kell gyakorolni, vagy hogy a gondolatok teljes kiiktatásáról szól. Valójában azonban tudományosan megalapozott pszichológiai és idegtudományi háttér áll mögötte, amelynek gyakorlása egyszerű és a mindennapokba is könnyen beilleszthető. A tudatos jelenlét gyakorlásához nincs egyetlen „helyes út”. Bevihetjük a figyelmet a hétköznapi tevékenységeinkbe,

szánhatunk rá rendszeresen heti egy-két órát,

vagy – ha erre van lehetőségünk – elvonulásokon, vezető segítségével is mélyíthetjük a gyakorlást. Fontos, hogy a tudatos jelenlét nem a folyamatos nyugalomról szól. Az érzések jönnek és mennek – ez teljesen természetes. Ha figyelmet adunk nekik, idővel elcsendesednek. Ez a felismerés könnyedséget hozhat, és

segít abban, hogy a hirtelen reakciók helyett tudatosabban, nyugodtabban válaszoljunk.

Mindez gyakorlással válik egyre természetesebbé. Ne a tökéletességet hajszoljuk Az ünnepi készülődés idején figyelmünk gyakran kifelé irányul: rendet rakunk, főzünk, ajándékot csomagolunk, miközben észrevétlenül egy „tökéletes” karácsony képét hajszoljuk.

Ez az irreális elvárás feszültséget szül, és éppen azt nehezíti meg, amire igazán vágyunk: a jelenlétet”

– húzta alá Langer Rozália. Szerinte

nem az a kérdés, hogy stresszes-e ez az időszak, hanem az, hogy van-e eszköztárunk arra, hogyan bánjunk a stresszel.

Érdemes néhány percre megállni, és befelé figyelni: milyen érzéseket kelt bennünk a karácsony gondolata, mit várunk tőle, mi a legfontosabb számunkra. „Ha őszintén magunkba nézünk, nem a makulátlan rend az első gondolatunk, hanem

sokkal inkább az együttlét, a lelassulás, a megnyugvás vágya jelenik meg. Ha ezt tudatosítjuk, könnyebb lesz a mindennapi tevékenységek során is visszatérni ehhez az iránytűhöz”

– mutatott rá.

A szakember arra is felhívta a figyelmet: a stressz nemcsak gondolatokban, hanem testi szinten is megjelenik. Ha befeszülünk, elfáradunk, összeszorul a gyomrunk, érdemes megállni pár pillanatra.

Egy rövid nyújtózás, néhány mélyebb légzés vagy pár perc pihenés sokat segíthet.

Az érzések vendégek – jönnek és mennek Az ünnepek közeledtével a veszteségek is felerősödhetnek: hiány, magány, szomorúság jelenhet meg bennünk. Ez teljesen természetes, és fontos tudni, hogy

nem vagyunk egyedül ezekkel az érzésekkel.

A szakember tanácsa az, hogy ne akarjuk elűzni az érzéseinket.

Minél inkább harcolunk egy érzés ellen, annál tovább marad. Inkább nevezzük meg: most szomorúságot érzek. Megfigyelem, hogyan van jelen bennem, és tudom, hogy el fog múlni”

– magyarázta. Mint fogalmazott, az érzéseket úgy fogadhatjuk, mint a vendégeket: figyelemmel és gondoskodással, tudva, hogy nem maradnak örökké. Minden érzés hordozhat egy üzenetet, egy felismerést. Ha teret adunk neki, taníthat minket – még karácsonykor is.

