Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Langer Rozália szociológus, mentálhigiénés szakember, mindfulness-oktató
Fotó: Bedő Andor
Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.
Karácsony előtt mindannyian meghittségre és lelassulásra vágyunk, mégis azt tapasztaljuk, hogy egyre több a teendő, és egyre nagyobb a belső feszültség. Ebben az időszakban különösen fontos feltenni magunknak néhány alapvető kérdést:
– mondja Langer Rozália szociológus, mentálhigiénés szakember, mindfulness-oktató.
A tudatos jelenlét – más néven mindfulness – arról szól, hogy ne csak „túléljük” a napjainkat, hanem észrevegyük, mi történik bennünk, körülöttünk, mi történik ott, ahol az életünk zajlik.
Előfordulhat például, hogy szenteste már a szeretteinkkel vagyunk, végre pihenhetnénk – hiszen erre vágytunk –, de gondolatban már az újévet tervezzük.
Az elménk elkalandozása teljesen természetes, a figyelem azonban edzhető: gyakorlással egyre könnyebben visszatalálunk a jelen pillanatba – hangsúlyozta a szakember.
Egy rövid nyújtózás, néhány mélyebb légzés vagy pár perc pihenés sokat segíthet
Fotó: Bedő Andor
Mint mondta, a tudatos jelenlét nem valami misztikus vagy elérhetetlen dolog, hanem egy olyan képesség, amellyel mindannyian rendelkezünk, amelyet a hétköznapokban is elő tudunk hívni. Számos tévhit övezi, például hogy valláshoz kötődik, túlzottan spirituális irányzat, kényelmetlen testhelyzetekben kell gyakorolni, vagy hogy a gondolatok teljes kiiktatásáról szól. Valójában azonban tudományosan megalapozott pszichológiai és idegtudományi háttér áll mögötte, amelynek gyakorlása egyszerű és a mindennapokba is könnyen beilleszthető.
A tudatos jelenlét gyakorlásához nincs egyetlen „helyes út”. Bevihetjük a figyelmet
a hétköznapi tevékenységeinkbe,
szánhatunk rá rendszeresen heti egy-két órát,
vagy – ha erre van lehetőségünk – elvonulásokon, vezető segítségével is mélyíthetjük a gyakorlást.
Fontos, hogy a tudatos jelenlét nem a folyamatos nyugalomról szól. Az érzések jönnek és mennek – ez teljesen természetes. Ha figyelmet adunk nekik, idővel elcsendesednek. Ez a felismerés könnyedséget hozhat, és
Mindez gyakorlással válik egyre természetesebbé.
Az ünnepi készülődés idején figyelmünk gyakran kifelé irányul: rendet rakunk, főzünk, ajándékot csomagolunk, miközben észrevétlenül egy „tökéletes” karácsony képét hajszoljuk.
– húzta alá Langer Rozália. Szerinte
Érdemes néhány percre megállni, és befelé figyelni: milyen érzéseket kelt bennünk a karácsony gondolata, mit várunk tőle, mi a legfontosabb számunkra. „Ha őszintén magunkba nézünk, nem a makulátlan rend az első gondolatunk, hanem
– mutatott rá.
Az ünnepek alatt engedjük meg magunknak a gyermeki rácsodálkozást
Fotó: Bedő Andor
A szakember arra is felhívta a figyelmet: a stressz nemcsak gondolatokban, hanem testi szinten is megjelenik. Ha befeszülünk, elfáradunk, összeszorul a gyomrunk, érdemes megállni pár pillanatra.
Az ünnepek közeledtével a veszteségek is felerősödhetnek: hiány, magány, szomorúság jelenhet meg bennünk. Ez teljesen természetes, és fontos tudni, hogy
A szakember tanácsa az, hogy ne akarjuk elűzni az érzéseinket.
– magyarázta.
Mint fogalmazott, az érzéseket úgy fogadhatjuk, mint a vendégeket: figyelemmel és gondoskodással, tudva, hogy nem maradnak örökké. Minden érzés hordozhat egy üzenetet, egy felismerést. Ha teret adunk neki, taníthat minket – még karácsonykor is.
Fotó: Pexels
Minden pillanat és minden nap egy új lehetőség arra, hogy másként legyünk jelen. „Mindig van választásunk: rohanunk tovább a fejünkben, vagy visszatérünk ide, a jelenbe, ahol az életünk éppen zajlik” – hangsúlyozza a szakember. A figyelem edzése időt igényel, ugyanakkor már néhány egyszerű, rövid gyakorlat is segíthet lelassulni az ünnepi időszakban:
Kíváncsi figyelem: az ünnepek alatt engedjük meg magunknak a gyermeki rácsodálkozást. Nézzünk rá a fényekre, sétáljunk lassabban, lélegezzünk mélyebben, és hagyjuk, hogy az apró dolgok örömmel töltsenek fel. Időzzünk el kicsit az öröm érzésében.
Tudatos légzés: egyszerű stresszoldó eszköz a tudatos légzés. Lélegezzünk be, majd hosszan fújjuk ki a levegőt. Már 2-3 ismétlés is érezhető változást hozhat, mivel azt az üzenetet küldjük ezáltal az idegrendszernek, hogy biztonságban vagyunk.
Egy csésze nyugalom: főzzünk egy teát vagy kávét, érezzük az illatát, és adjunk magunknak néhány percet, hogy nyugodtan megigyuk, anélkül hogy közben mást csinálnánk.
Hála gyakorlása: a figyelmünk gyakran arra irányul, ami hiányzik vagy ami nincs. Ha néha szándékosan arra nézünk rá, ami már megvan, ami működik, ami megtart, az megváltoztathatja a belső hangulatunkat is. Ajunk hálát mindazért, ami jó az életünkben.
Segítség másoknak: ha tehetjük, segítsünk másoknak - egy szomszédnak, időseknek, gyerekeknek vagy rászorulóknak. Ha adunk, az nemcsak nekik, hanem nekünk is jó érzést ad.
Egy jókívánság magunknak: az ünnepek közeledtével gyakran másokra figyelünk, miközben magunkkal szemben szigorúbbak vagyunk, mint kellene. Pedig fordulhatnánk önmagunk felé is úgy, ahogyan egy jó barát felé fordulnánk: türelemmel, megértéssel és kedvességgel. Érdemes elgondolkodni azon, mit kívánnánk magunknak, ha most valóban a saját jó barátunk lennénk.
Zárásként a szakember kiemelte: a rohanó világ zajában talán idén a figyelem válik az egyik legértékesebb ajándékká, amit magunknak és egymásnak adhatunk.
