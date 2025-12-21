Rovatok
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 21., 14:262025. december 21., 14:26

A katasztrófavédelem csíkszeredai munkatársai egy tűzoltóautóval, egy rohammantővel és egy műszaki mentővel siettek a helyszínre, de a mentősök is jelen voltak három egységgel.

A közleményből kiderül, hogy az öt sérültből kettő szorult a roncsok közé, akiket mostanra sikerült kiszabadítani és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállítani. Időközben a többi sérültet is kórházba vitték. A tűzoltók helyszínre érkezésekor minden áldozat eszméleténél volt.

Csíkszék Baleset Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
