Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.

Székelyhon

2025. december 25., 17:532025. december 25., 17:53

A Szeben megyei ügyészség tájékoztatása szerint az eset Balázstelkén (Blăjel) történt. A település egyik utcáján kitört konfliktusban legalább húszan voltak érintettek.

Négy személy tompa tárgyakkal ütlegelt egy 36 éves férfit, aki a helyszínen belehalt a sérülésekbe.

Bántalmazói 14, 18, 27, illetve 33 évesek.

Ellenük emberölés és garázdaság, további hat személy ellen pedig garázdaság gyanújával indult eljárás – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld
